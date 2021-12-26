Salgına inanmayan ve aşı yaptırmayan Avrupa şampiyonu boksör, yaşamını yitirdi

Sıkı bir koronavirüs inkarcısı olan Frederic Sinistra, hazin bir şekilde hayata veda etti. Aşı olmayı reddeden ve salgına inanmayan Sinistra, kasım ayının sonlarında virüse yakalandı.
Antrenörünün ısrarı üzerine tedavi olmayı kabul etti. Boksör, virüsün ciğerlerini olumsuz etkilediğini ancak ringe daha güçlü döneceğine dair mesaj paylaştı.
Belçikalı sporcu, doktorların uyarısına rağmen tedaviye evinde devam etmek istedi. Oksijen tüpüne bağlanan Sinistra, 16 Aralık'ta solunum yetmezliğiden hayatını kaybetti. Salı günü toprağa verildi.
Sinistra'nın Instagram hesabından bir mesaj paylaşan eşi ise, kocasının Covid yüzünden ölmediğini savunarak, "Başına gelenlerin korku yaymak ve aşıyı zorlamak için kullanılmasını asla kabul etmezdi" dedi.
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