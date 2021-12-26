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Salgına inanmayan ve aşı yaptırmayan Avrupa şampiyonu boksör, yaşamını yitirdi - Son Dakika
BBC

Salgına inanmayan ve aşı yaptırmayan Avrupa şampiyonu boksör, yaşamını yitirdi

26.12.2021 10:04

Salgının gerçek olduğuna inanmayan ve aşı olmayı reddeden Avrupa kick boks şampiyonu Frederic Sinistra, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sıkı bir koronavirüs inkarcısı olan Frederic Sinistra, hazin bir şekilde hayata veda etti. Aşı olmayı reddeden ve salgına inanmayan Sinistra, kasım ayının sonlarında virüse yakalandı.

TEDAVİYİ KABUL ETTİ

Antrenörünün ısrarı üzerine tedavi olmayı kabul etti. Boksör, virüsün ciğerlerini olumsuz etkilediğini ancak ringe daha güçlü döneceğine dair mesaj paylaştı.

Salgına inanmayan ve aşı yaptırmayan Avrupa boks şampiyonu, koronavirüsten hayatını kaybetti

SOLUNUM YETMEZLİĞİ

Belçikalı sporcu, doktorların uyarısına rağmen tedaviye evinde devam etmek istedi. Oksijen tüpüne bağlanan Sinistra, 16 Aralık'ta solunum yetmezliğiden hayatını kaybetti. Salı günü toprağa verildi.

Salgına inanmayan ve aşı yaptırmayan Avrupa boks şampiyonu, koronavirüsten hayatını kaybetti

"KABUL ETMEZDİ"

Sinistra'nın Instagram hesabından bir mesaj paylaşan eşi ise, kocasının Covid yüzünden ölmediğini savunarak, "Başına gelenlerin korku yaymak ve aşıyı zorlamak için kullanılmasını asla kabul etmezdi" dedi.

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Koronavirüs, Kasım, Aşı, Spor, Son Dakika

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