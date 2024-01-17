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Salih Uçan: Hoca geldiğinden bu yana işler yolunda gidiyor - Son Dakika
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Salih Uçan: Hoca geldiğinden bu yana işler yolunda gidiyor

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan, Teknik Direktör Fernando Santos'un takıma gelmesiyle işlerin yolunda gitmeye başladığını söyledi. Salih, Santos'un maçları izlemesi ve analizler yapmasıyla takımın performansının arttığını belirtti.

Salih Uçan: Hoca geldiğinden bu yana işler yolunda gidiyor
17.01.2024 - 00:38,
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- Salih Uçan: "Hoca geldiğinden bu yana işler yolunda gidiyor"

İSTANBUL - Beşiktaş'ın başarılı orta sahası Salih Uçan, Teknik Direktör Fernando Santos göreve geldikten sonra takımda işlerin yolunda gitmeye başladığını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Eyüpspor'u 4-0 mağlup eden Beşiktaş, adını son 16 turuna yazdırdı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların başarılı futbolcusu Salih Uçan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Salih, "Hocamızla beraber ikinci maçımıza çıktık. Birini de tribünden izlemişti. Hoca geldiğinden bu yana işler yolunda gidiyor. Hocamızın verdiği örnekler, bizim maçlarımızı izlemesi, bir anda 5-6 maç öncesinden çıkardığı analizler ile karşımıza çıkması hoşumuza gitti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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