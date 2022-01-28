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Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu! Oyuncu artık Başakşehir'de - Son Dakika

Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu! Oyuncu artık Başakşehir'de

28.01.2022 10:36

Sezon başında Beşiktaş'a imza atan Salih Uçan'ın hikayesi, ikinci yarıyı göremedi. 28 yaşındaki futbolcu, Başakşehir'e kiralandı.

Beşiktaş, Salih Uçan'ın Başakşehir'e transfer olduğunu açıkladı. 28 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar Başakşehir forması giyecek.

Beşiktaş macerası 5 ay sürdü! Salih Uçan resmen Başakşehir'de

Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

"GEÇİCİ TRANSFER OLMUŞTUR"

"Profesyonel futbolcularımızdan Salih Uçan, 2021-22 sezonunun sonuna kadar M. Başakşehir'e geçici transfer olmuştur."

Beşiktaş macerası 5 ay sürdü! Salih Uçan resmen Başakşehir'de

A MİLLİ TAKIM'A GİDECEKTİ

Sezon başında Alanyaspor'dan bedelsiz olarak gelen Salih, o dönem gösterdiği performansla A Milli Takım'a göz kırpmıştı. Kadroya davet edilmemesi tartışma konusu olan Salih, Beşiktaş'taki 5 aylık süreçte büyük düşüş yaşadı. 10 lig, 5 Şampiyonlar Ligi maçında gol ya da asist katkısı veremedi.

Beşiktaş macerası 5 ay sürdü! Salih Uçan resmen Başakşehir'de
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Milli Takım, Salih Uçan, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu! Oyuncu artık Başakşehir'de - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu! Oyuncu artık Başakşehir'de - Son Dakika
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