Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu! Oyuncu artık Başakşehir'de

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Beşiktaş, Salih Uçan'ın Başakşehir'e transfer olduğunu açıkladı. 28 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar Başakşehir forması giyecek.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

"GEÇİCİ TRANSFER OLMUŞTUR"

"Profesyonel futbolcularımızdan Salih Uçan, 2021-22 sezonunun sonuna kadar M. Başakşehir'e geçici transfer olmuştur."

A MİLLİ TAKIM'A GİDECEKTİ

Sezon başında Alanyaspor'dan bedelsiz olarak gelen Salih, o dönem gösterdiği performansla A Milli Takım'a göz kırpmıştı. Kadroya davet edilmemesi tartışma konusu olan Salih, Beşiktaş'taki 5 aylık süreçte büyük düşüş yaşadı. 10 lig, 5 Şampiyonlar Ligi maçında gol ya da asist katkısı veremedi.