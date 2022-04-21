Salihli'de 250 judocu kemer atladı - Son Dakika
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Salihli'de 250 judocu kemer atladı

21.04.2022 13:35
Salihli'de 250 judocu kemer atladı

Salihli Belediyespor, 1922 Salihli Gençlik ve Spor Kulübü ve Değerli Zamanlar Spor Kulübü judocuları, alt yapıdaki çalışmaları çerçevesinde Belediye Spor Salonunda kemer sınavında ter döktü.

Salihli Belediyespor, 1922 Salihli Gençlik ve Spor Kulübü ve Değerli Zamanlar Spor Kulübü judocuları, alt yapıdaki çalışmaları çerçevesinde Belediye Spor Salonunda kemer sınavında ter döktü. Belediye Spor Salonunda gerçekleştirilen ve gruplar halinde yapılan kemer sınavına yaklaşık 250 sporcu katıldı.

Alt yapıdaki çalışmalarını ara vermeden sürdüren Salihli Belediyespor, 1922 Salihli Gençlik ve Spor Kulübü ile Değerli Zamanlar Spor Kulübü Judo Takımı, 2022 yılı bahar dönemi kemer sınavını gerçekleştirdi. Belediye Spor Salonunda gerçekleştirilen ve gruplar halinde yapılan kemer sınavına yaklaşık 250 sporcu katıldı.

Minik judocular Antrenörler Özlem Akın Ayaz, Ferhat Duman, Raziye Ersoy, Duygu Topçu, Buse Yıldırım ve Burak Yıldırım'dan oluşan komite tarafından sınava tabi tutulurken, bir üst kemere geçmek için heyecanlı dakikalar yaşadı. Kemer sınavını başarıyla tamamlayan judocular, bir üst kemere yükselmenin sevincini ise antrenörleri ile birlikte kutladı.

Kuşak heyecanı yaşayan tüm sporcuları kutlayan Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Salihli'de tüm branşlarda olduğu judo alt yapısına da her zaman önem verdiklerini söyledi. - MANİSA

Salihli'de 250 judocu kemer atladı
Salihli'de 250 judocu kemer atladı
Salihli'de 250 judocu kemer atladı
Salihli'de 250 judocu kemer atladı
Salihli'de 250 judocu kemer atladı

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Salihli Belediyespor, Salihli, Kemer, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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