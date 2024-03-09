Salihli\'de düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi

Spor

Manisa'nın Salihli ilçesinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası' sona erdi. Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından ev kadınlarını veya çalışan kadınları spora teşvik etmek amacıyla düzenlenen turnuvada Voleybol Ruhu, Açı Koleji, Cezaevi, Cimcimeler, Değerli Zamanlar Spor Kulübü, Topa Fısıldayanlar, Hobi Voleybol, Milli Egemenlik Ortaokulu ve Hoppa Hey takımları mücadele etti.

Atatürk ve 50. Yıl Spor Salonu'nda düzenlenen ve çekişmeli maçlara sahne olan turnuva da 1. Voleybolun ruhu, 2. Hoppa hey, 3. Hobi voleybol ve 4. Cimcimeler oldu.

Dereceye giren takımlara kupaları ise Sosyal Hizmet Müdürü Alim Yavuz, Salihli Belediyesi Spor işleri Müdürü Hakan Yavuz, Beden Eğitimi Öğretmeni Hasan Gören ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü adına Dahil Arifoğulları tarafından verildi. - MANİSA