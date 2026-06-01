Salihli\'de Galatasaray Bayrakları Dalgalanıyor

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın dev beş yıldızlı bayrakları, Manisa'nın Salihli ilçesinde cadde ve sokaklarında dalgalanıyor.

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. kez toplamda 26. şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın bayrakları, Salihli'de cadde ve sokaklarda dalgalanmaya başladı. Salihli'de Galatasaray Taraftarlar Derneği ile sarı-kırmızı renklere gönül veren taraftarlar tarafından beş yıldızlı dev Galatasaray bayrakları, Salihli'de Turan ve Kurudere Caddesi'nin yanı sıra evlerin balkonlarına asıldı. - MANİSA