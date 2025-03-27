Salihli\'de Geleneksel Bahar Kupası Trap ve Skeet Turnuvası Yapıldı

Manisa'nın Salihli ilçe belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Bahar Kupası Trap ve Skeet Turnuvası'nda kupalar sahiplerini buldu.

Salihli Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Bahar Kupası Trap ve Skeet Turnuvası, Türkiye'nin yedinci, Ege Bölgesi'nin en büyük Trap Skeet Atış Poligonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Atıcıların kıyasıya mücadele ettiği turnuvada dereceye girenler ödüllerine düzenlenen törenle kavuştu.

Yarışmada başarılı olan atıcılara ödülleri Belediye Başkan Yardımcısı Selim Akbıyıkoğlu, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Sönmez ve Spor İşleri Müdürü Çetin Hazer tarafından verildi. Turnuvanın sonunda sporcular ve protokol üyeleri hatıra fotoğrafı çektirerek bu anlamlı etkinliği ölümsüzleştirdi.

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Salihli Belediyesi olarak spora ve sporculara destek vermeye devam edeceklerini belirtti. - MANİSA