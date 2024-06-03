Salihli'de Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Salihli'de Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı

Salihli\'de Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı

Manisa'nın Salihli ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz spor okullarında çocuk ve gençlere 16 farklı branşta ücretsiz kurslar verilecek. Atletizm, basketbol, futbol, tenis gibi branşlarda uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilecek olan kurslara 5-18 yaş arası çocuk ve gençler katılabilecek. Kayıtlar 50.Yıl Ortaokulu Spor Salonu'nda yapılmaktadır.

03.06.2024 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli İlçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü, çocuk ve gençlerin yaz tatilini iyi değerlendirebilmeleri için 16 branşta düzenlenen yaz spor okullarında kayıtlar başladı.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce yaz döneminde "Haydi Spora" sloganıyla gerçekleşecek yaz spor okullarında, çocuk ve gençlere 16 farklı branşta ücretsiz olarak verilecek. Salihli'de yaşayan çocuk ve gençlerin sportif gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlayarak yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla sunulan yaz okulları çerçevesinde atletizm, basketbol, cimnastik, dart, floor curling, futbol, halk oyunları, hentbol, hokey, oryantiring, judo, okçuluk, tenis, voleybol, güreş ve yüzme branşlarında kurslar verilecek.

Kursların alanında uzman antrenörler eşliğinde verileceğini belirten Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, ücretsiz eğitimlere 5-18 arasındaki çocuk ve gençlerin katılabileceğini söyledi. Ayaz, başvuruların 50.Yıl Ortaokulu Spor Salonu'nda, başvuru formu ve 1 fotoğraf ile yapıldığını vurguladı. Ayaz, amaçlarının yaz tatilinde binlerce çocuk ve genci sporla buluşturmak olduğunu sözlerine ekledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Basketbol, Atletizm, Gençlik, Salihli, Futbol, Manisa, Tenis, Çocuk, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Salihli'de Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:30 LPG’ye 1 lira 8 kuruş indirim geliyor LPG'ye 1 lira 8 kuruş indirim geliyor
10:23 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı
10:19 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
09:59 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu
09:52 Yenilenen seçimde de kazanan CHP oldu Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde ipi göğüslediler Yenilenen seçimde de kazanan CHP oldu! Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ipi göğüslediler
11:06 Kutlamaların bile önüne geçti Carlo Ancelotti’nin Arda Güler’e yaptığına bakın Kutlamaların bile önüne geçti! Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e yaptığına bakın
11:05 Bakan Işıkhan duyurdu: Çalışan annelere 325 avro verilecek Bakan Işıkhan duyurdu: Çalışan annelere 325 avro verilecek
10:55 Ebrar Karakurt, attığı sayı ile fizik kurallarını alt üst etti Ebrar Karakurt, attığı sayı ile fizik kurallarını alt üst etti
10:31 Enflasyonun zirveyi görmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum: En kötüsü geride kaldı Enflasyonun zirveyi görmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum: En kötüsü geride kaldı
09:58 Göle attıkları mıknatıs hayatlarını değiştirdi Buldukları kasadan 100 bin dolar para çıktı Göle attıkları mıknatıs hayatlarını değiştirdi! Buldukları kasadan 100 bin dolar para çıktı
09:57 Silahla gelip darbettiler Kiracının imdadına komşuları yetişti Silahla gelip darbettiler! Kiracının imdadına komşuları yetişti
09:43 Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu Hilmi Cem, Survivor’a veda etti Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu! Hilmi Cem, Survivor'a veda etti
09:36 Tekirdağ’da minibüs ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı Tekirdağ'da minibüs ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 11:45:02. #1.12#
SON DAKİKA: Salihli'de Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement