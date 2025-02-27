Salihli'de Yeni Tenis Kortu Talebi - Son Dakika
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Spor

Salihli'de Yeni Tenis Kortu Talebi

Salihli\'de Yeni Tenis Kortu Talebi

Salihli'deki tenisçiler, ilçeye yeni tenis kortları yapılmasını istemek amacıyla belediyeye dilekçe verdi. Tenis kulübü başkanı Cem Zorlu, mevcut kortların yetersiz olduğunu ve yeni kortlarla ilçenin tenis potansiyelinin artırılacağını vurguladı.

27.02.2025 15:22  Güncelleme: 15:24
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Manisa'nın Salihli ilçesindeki tenisçiler, ilçeye yeni kortların yapılması için Salihli Belediyesine dilekçeli talepte bulundu.

Yeni tenis kort yapılması için hazırlanan dilekçe, Salihli Sardes Tenis Kulübü Başkanı Cem Zorlu ve tenisçiler tarafından Salihli Belediye Başkanlığına teslim edildi.

Tenis sporunun Salihli'de sevilen spor dalları arasında yer aldığını belirten Salihli Sardes Tenis Kulübü Başkanı Cem Zorlu, "400'e yakın tenis oyuncusunun bulunduğu Salihli'de, 2'si profesyonel ve 2'si tenis oynamaya müsait olmayan 4 korta sığmaya çalışıyoruz" dedi.

Gümüşçayı'nda bulunan belediyeye ait kortların zeminden dolayı tenis oynamaya uygun olmadığını vurgulayan Zorlu, yıkılan Ramiz Turan Stadyumu yanına yapılan kortlarında, mini kort şeklinde yapıldığını ve tenis oynamaya uygun olmayacağını vurguladı. Park Vallis'te iki kort bulunduğunu ve ihtiyacı karşılamadığını anlatan Zorlu "Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Yunus Oktav sahasına kort yapılması durumunda tüm ihtiyacın karşılanacağını düşünüyoruz. Sahaya 7 tane kort sığmaktadır. Sahanın içinde hazır tribün, soyunma odaları ve etrafının çevrili olması başka yere yapılacak olan kortların maliyetini yarı yarıya düşürecektir. Sahanın içine açılacak olan yürüyüş sahası mahalle sakinlerinin de spor yapabileceği alan oluşturacağını düşüncesindeyiz. Buraya tenis kortlarının yapılması Salihli'nin vizyonuna vizyon katacaktır" dedi.

Zorlu, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen üst düzey turnuvaların Salihli'ye getirebilmek için en az 4 kortlu bir işletmeye ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Salihli'de Yeni Tenis Kortu Talebi - Son Dakika

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