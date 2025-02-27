Salihli\'de Yeni Tenis Kortu Talebi

Spor

Manisa'nın Salihli ilçesindeki tenisçiler, ilçeye yeni kortların yapılması için Salihli Belediyesine dilekçeli talepte bulundu.

Yeni tenis kort yapılması için hazırlanan dilekçe, Salihli Sardes Tenis Kulübü Başkanı Cem Zorlu ve tenisçiler tarafından Salihli Belediye Başkanlığına teslim edildi.

Tenis sporunun Salihli'de sevilen spor dalları arasında yer aldığını belirten Salihli Sardes Tenis Kulübü Başkanı Cem Zorlu, "400'e yakın tenis oyuncusunun bulunduğu Salihli'de, 2'si profesyonel ve 2'si tenis oynamaya müsait olmayan 4 korta sığmaya çalışıyoruz" dedi.

Gümüşçayı'nda bulunan belediyeye ait kortların zeminden dolayı tenis oynamaya uygun olmadığını vurgulayan Zorlu, yıkılan Ramiz Turan Stadyumu yanına yapılan kortlarında, mini kort şeklinde yapıldığını ve tenis oynamaya uygun olmayacağını vurguladı. Park Vallis'te iki kort bulunduğunu ve ihtiyacı karşılamadığını anlatan Zorlu "Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Yunus Oktav sahasına kort yapılması durumunda tüm ihtiyacın karşılanacağını düşünüyoruz. Sahaya 7 tane kort sığmaktadır. Sahanın içinde hazır tribün, soyunma odaları ve etrafının çevrili olması başka yere yapılacak olan kortların maliyetini yarı yarıya düşürecektir. Sahanın içine açılacak olan yürüyüş sahası mahalle sakinlerinin de spor yapabileceği alan oluşturacağını düşüncesindeyiz. Buraya tenis kortlarının yapılması Salihli'nin vizyonuna vizyon katacaktır" dedi.

Zorlu, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen üst düzey turnuvaların Salihli'ye getirebilmek için en az 4 kortlu bir işletmeye ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi. - MANİSA