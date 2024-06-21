Salihli'nin judocuları Balkan Şampiyonası'nda madalya kazandı

Spor

Manisa'nın Salihli ilçesinin başarılı judocuları Sultanur Diker ve Hira Kılkış, Romanya'da düzenlenen Judo Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalya kazanarak, Salihli'nin gururu oldu.

Yıldızlar Balkan judo Şampiyonası Romanya'nın Cluj kentinde düzenlendi. Şampiyonaya Ay-Yıldızlı forma ile Salihli'den Mustafa Göde, Hira Kılkış ve Sultannur Diker katıldı. Şampiyonada Sultanur Diker Balkan ikincisi olurken, Hira Kılkış ise Balkan üçüncüsü oldu. Diker gümüş, Kılkış bronz madalya ile ülkemize 2 madalya kazandırdı.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Romanya'da madalya kazanan Diker ve Kılkış'ı tebrik etti. - MANİSA