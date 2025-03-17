Salihli Sporcuları Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Salihli Sporcuları Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Salihli Sporcuları Türkiye Kuraş Şampiyonası\'nda Başarı Elde Etti

Burdur'da düzenlenen Gelişmekte Olan Spor Branşları Gençler Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda Salihli ilçesinin sporcusu Mürüvetnur Özkan Türkiye şampiyonu olurken, Firdevs Darı Türkiye ikincisi oldu. Şampiyonada toplamda 160 sporcu yer aldı.

17.03.2025 14:52  Güncelleme: 14:54
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Burdur'da düzenlenen Gelişmekte Olan Spor Branşları Gençler Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'nın Salihli ilçesi sporcularından Mürüvetnur Özkan Türkiye şampiyonu olurken, Firdevs Darı ise Türkiye ikincisi oldu.

Gelişmekte Olan Spor Branşları Gençler Kuraş Türkiye Şampiyonası, Burdur'da yapıldı. Türkiye geneli 24 İlden 160 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada Salihli Belediyespor sporcusu Mürüvetnur Özkan Türkiye şampiyonu, Firdevs Darı Türkiye üçüncüsü oldu. Özkan ve Darı'nın başarısı, Salihli'de gurur kaynağı oldu.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Gelişmekte Olan Spor Branşları Gençler Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olan Mürüvetnur Özkan ve Türkiye ikincisi olan Firdevs Darı'yı tebrik edip, başarılarının devamını diledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Salihli Sporcuları Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti - Son Dakika

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