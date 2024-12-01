Salim Kayıcı, Kick Boks Federasyonu Başkanı Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Salim Kayıcı, Kick Boks Federasyonu Başkanı Oldu

Salim Kayıcı, Kick Boks Federasyonu Başkanı Oldu

Salim Kayıcı, Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun başkanlığına tekrar seçildi ve yeni yönetim belirlendi.

01.12.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Kick Boks Federasyonu başkanlığına yeniden Salim Kayıcı seçildi.

Federasyonun 6. olağan genel kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndaki B2 konferans salonunda yapıldı. Seçimde, mevcut başkan Salim Kayıcı ve Şahin Eroğlu yarıştı.

Kayıcı, kullanılan 191 oyun 119'unu alarak bir kez daha Türkiye Kick Boks Federasyonu başkanı oldu. Eroğlu, 71 delegenin oyunu alırken 1 oy da geçersiz sayıldı.

Salim Kayıcı başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Alaaddin Varol, Ümit Karataş, Uğur Sezer, Tarık Şebik, Faruk Sönmez, Turan Konak, İsmail Hakkı Demircioğlu, Tümay Ünal, Ersan Turan ve Seda Duygu Aygün yer aldı.

Divan başkanlığını Hasan Kartal'ın yaptığı genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları da ibra edildi.

Kayıcı, yaptığı konuşmada, 17 yıllık yönetimi süresince sporcuların elde ettiği başarılar ve icraatlarını anlatarak " Dünya, Avrupa, Akdeniz şampiyonalarında takım halinde şampiyonuz. Kick boksta bir tek olimpiyat madalyası yok. Kick boks olimpik olsaydı altın madalyayı, camiamız ve milli takımımız adına Türkiye'ye yazdırırdık. Aktif lisanslı sporcu sayısı açısından spor federasyonları arasında 4. sıradayız." diye konuştu.

Kick boksun olimpiyat programına girmesi için uluslararası ve kıtasal yönetim organlarıyla beraber çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Kayıcı; yeni dönem için hedefleriyle ilgili de bilgi vererek, "Hiçbir zaman bu camiadan kendimi soyutlamadım. İki ailem var. biri kendi ailem, diğeri büyük kick boks ailesi. Beni defalarca şikayet ettiler. Teftişten temiz çıktık. Savcılığa suç duyurusunda bulundunuz, ondan da temiz çıktık. Atılan iftiraları sapasağlam atlattık. Yapacağımız çok iş var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kick Boks, Politika, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Salim Kayıcı, Kick Boks Federasyonu Başkanı Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:27 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat’ı Tam Kuşatarak PKKYPG’ye Darbe Vurdu Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ı Tam Kuşatarak PKK/YPG'ye Darbe Vurdu
17:07 Muhalifler, Esad’ın başkanlık konutuna böyle girdi Muhalifler, Esad'ın başkanlık konutuna böyle girdi
16:31 Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı
15:01 Suriye’de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı Suriye'de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı
13:47 Müzikholde çalışan kadını ormanlık alana götürüp tecavüz ettiler Müzikholde çalışan kadını ormanlık alana götürüp tecavüz ettiler
10:59 Fenerbahçe’ye gelecek mi Acun Ilıcalı’ya Talisca’yı Hülya Avşar da sordu Fenerbahçe'ye gelecek mi? Acun Ilıcalı'ya Talisca'yı Hülya Avşar da sordu
10:54 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
10:50 Gözaltına alınmıştı: DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı tutuklandı Gözaltına alınmıştı: DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı tutuklandı
10:42 Acilde damar yolu açtıran genç doktor, kendisine ilaç enjekte ederek ölüme gitti Acilde damar yolu açtıran genç doktor, kendisine ilaç enjekte ederek ölüme gitti
10:17 Bekçilere verilen yeni yetki çok konuşulacak Bekçilere verilen yeni yetki çok konuşulacak
10:11 Mauro Icardi mahkemeye çıktı Mauro Icardi mahkemeye çıktı
10:10 26 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın firari mühendisi yakalandı 26 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın firari mühendisi yakalandı
10:03 Suriye’deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad’ın şah damarı kesildi Suriye'deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi
10:00 Dubai çikolatasını kırınca şaşkına döndüler Dubai çikolatasını kırınca şaşkına döndüler
09:56 Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiası Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 18:40:09. #1.13#
SON DAKİKA: Salim Kayıcı, Kick Boks Federasyonu Başkanı Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.