Sallai'nin İlk Golü Galatasaray'ı Öne Geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sallai'nin İlk Golü Galatasaray'ı Öne Geçirdi

Galatasaraylı Roland Sallai, Eyüpspor'a karşı ilk golünü atarak takımını öne geçirdi.

01.12.2024 21:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, sarı-kırmızılılardaki ilk golünü Eyüpspor karşısında kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Eyüpspor'u konuk ederken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Macar futbolcu Roland Sallai kaydetti. Maçın 47. dakikasında Gabriel Sara'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Victor Osimhen'in indirdiği topu Sallai gelişine vuruşla ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Sezon başında takıma katılan 27 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılardaki ilk gol sevincini yaşadı.

Maça 11'de başlayan Roland Sallai 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Eyüpspor, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sallai'nin İlk Golü Galatasaray'ı Öne Geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:54 Moskova’ya kaçtığı söylenen Beşar Esad’ın akıbeti belli oldu Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu
21:43 Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç’e dikti: Tamamen temizleyeceğiz Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç'e dikti: Tamamen temizleyeceğiz
21:32 Okan Buruk’tan hakem Oğuzhan Çakır’a sahanın ortasında olay yaratacak sözler Okan Buruk'tan hakem Oğuzhan Çakır'a sahanın ortasında olay yaratacak sözler
19:43 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li lideri Özel’i Kılıçdaroğlu’nun seçim vaadiyle vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu
15:36 28 ilde yapılan son seçim anketi Aradaki fark açılıyor 28 ilde yapılan son seçim anketi! Aradaki fark açılıyor
15:32 Gol olup yağdılar: Volkan Demirel’e Samsun’da şok Gol olup yağdılar: Volkan Demirel'e Samsun'da şok
15:11 Özgür Özel’den MHP’ye teşekkür: Türkiye’yi büyük bir ayıptan kurtarmış olursunuz Özgür Özel'den MHP'ye teşekkür: Türkiye'yi büyük bir ayıptan kurtarmış olursunuz
14:55 Çevirmeye takılan genç kızın polise sorduğu soru olay oldu Çevirmeye takılan genç kızın polise sorduğu soru olay oldu
14:52 Melis Sezen’in çöl pozlarına beğeni yağdı Melis Sezen'in çöl pozlarına beğeni yağdı
14:50 ’Yarın kıyamet kopacak’ diyerek minibüs çaldı, polisleri peşine taktı 'Yarın kıyamet kopacak' diyerek minibüs çaldı, polisleri peşine taktı
14:30 Hastanede insanların duygularını suistimal eden dilenci sert kayaya çarptı Hastanede insanların duygularını suistimal eden dilenci sert kayaya çarptı
14:13 Beşiktaş’ta neler oluyor Samet Aybaba’nın imzası kullanılarak transfer yapılmış Beşiktaş'ta neler oluyor? Samet Aybaba'nın imzası kullanılarak transfer yapılmış
14:04 Pompalı tüfekle eve kurşun yağdıran şüpheliden pişkin sözler Pompalı tüfekle eve kurşun yağdıran şüpheliden pişkin sözler
14:01 Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı’nı terör örgütü PKKYPG’ye bırakıp çekildi Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 22:54:56. #1.12#
SON DAKİKA: Sallai'nin İlk Golü Galatasaray'ı Öne Geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.