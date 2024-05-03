Salomon Çeşme Yarı Maratonu Basın Toplantısı Gerçekleştirildi

Spor

Bu yıl ikincisi düzenlenecek Salomon Çeşme Yarı Maratonu'nun basın toplantısı gerçekleştirildi.

Ilıca Hotel'de organize edilen toplantıya İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney ve çok sayıda davetli katıldı.

Mehmet Maraşlı, yarı maratona ilişkin yaptığı açıklamada, "Çeşme ile spor birbirine çok uyuyor. Sporla gençlerimizin yetişmesini ve turizme katkının artmasını istiyoruz. Gelecek yıl organizasyonu Çeşme Maratonu olarak göreceğimizi düşünüyorum. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yarın güzel bir yarış olmasını ve seneye daha da büyümesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Lal Denizli de organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Değerli markamızın (Salomon) sponsor olması çok kıymetli. Sizlerin büyük özverisi ile toplumumuzun sporla birleştirilmesi çok değerli. Markaların bu şekilde işlere destek vermesi ve kamuya dokunan işler yapması çok kıymetli. Kapadokya'dan buraya uzanan bir macera. Organizasyona verdiğiniz emekten dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Aydın Ayhan Güney ise yaklaşık 20 yıldır Türkiye'nin birçok noktasında spor organizasyonları düzenlediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"İki destinasyonu çok seviyoruz. Birisi memleketimiz Kapadokya, diğeri de Çeşme. Çeşme ile tanışmamız amatörlere açık bisiklet yarışıyla başladı. Bisiklet yarışı ilk yılında Türkiye'nin en büyüğü oldu. Çeşme'den aldığımız cesaret ve daha önce birlikte çalışma fırsatı bulduğumuz Kaymakamımız ile yeni bir yarış yapma fırsatı bulduk. Salomon ile geçen yıl maratonun ilkini gerçekleştirdik. Atletizm Federasyonu denetmeni geçen yıl ilk defa not yazma gereği duydu ve bu da bizi gururlandırdı. Bu sene 1745 sporcu ile çok iyi durumdayız. Sporu kullanarak turizmi canlandırmak istiyoruz. Hedefimiz büyük. Orta vadede Türkiye'nin en önemli organizasyonları arasında yer almak istiyoruz."

Bu organizasyon sayesinde spor bilincini topluma aşılamayı hedeflediklerini kaydeden Atilla Kuduoğlu da "Bizim gibi markalar sadece ticari şirketler değildir. Kamuya karşı da sorumluluklarımız var. 10 yıldan bu yana Argeus Travel & Events ile bu işleri yapıyoruz. Türkiye'nin en değerli turizm beldelerinden Çeşme'de bunu yapmaktan onur duyuyoruz. Yarışta yer alacak sporculara başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise Salomon Çeşme Yarı Maratonu'nun Türk sporuna büyük değer katacağına inandığını kaydetti.

Argeus Travel & Events tarafından Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde yarın düzenlenecek Salomon Çeşme Yarı Maratonu'na 21 ülkeden 1745 sporcu katılacak.

"Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş!" sloganıyla koşulacak yarışta sporcular, 21 kilometre ve 10 kilometre olmak üzere 2 kategoride mücadele edecek.

Organizasyonda 21 kilometre koşusu, Çeşme'nin ihtişamlı manzarasını gözler önüne serecek. Çeşme kent merkezinde saat 08.00'de başlayacak yarışta sporcular, su altı kaynakları ile termallerinin merkezi Ilıca'dan ve Alaçatı'da rengarenk taş evlerin bulunduğu sokaklardan geçerek başlangıç noktasında finişe ulaşacak.

10 kilometre koşusunun startı ise saat 09.00'da Alaçatı kent merkezinde verilecek. Sporcular, dar sokakları, yel değirmenleri ve plajlarıyla adından söz ettiren Alaçatı'da başladıkları yarışı Çeşme'de tamamlayacak. Organizasyon, D-Smart'tan naklen yayımlanacak.