Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Adilcevaz
Hakemler: İsmail Yıldırım, Fatih Yayla
TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı ( Ümit Demir, Ali Alp Çayır, İzzet Alp Akkuş, Ahmet Metehan Tetik, Görkem Sertel, Mert Nevzat Güneş)
Halkbank: Ma'a, Bruno, Mert Matic, Abdel- Aziz, Oğuzhan Doğruluk, Doğukan Ulu ( Volkan Döne, Deniz İvgen, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Arslan Ekşi)
Setler: 24-26, 25-23, 17-25, 21-25
Süre: 119 dakika (35, 29, 25, 30)
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ikinci haftasında Halkbank, deplasmanda TÜRŞAD'ı 3-1 yendi.
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