Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

05.10.2022 22:42
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: AdilcevazHakemler: İsmail Yıldırım, Fatih YaylaTÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı (Ümit Demir, Ali Alp Çayır, İzzet Alp Akkuş, Ahmet Metehan Tetik, Görkem Sertel, Mert Nevzat Güneş)Halkbank: Ma'a, Bruno, Mert Matic, Abdel-Aziz, Oğuzhan Doğruluk,...

Salon: Adilcevaz

Hakemler: İsmail Yıldırım, Fatih Yayla

TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı ( Ümit Demir, Ali Alp Çayır, İzzet Alp Akkuş, Ahmet Metehan Tetik, Görkem Sertel, Mert Nevzat Güneş)

Halkbank: Ma'a, Bruno, Mert Matic, Abdel- Aziz, Oğuzhan Doğruluk, Doğukan Ulu ( Volkan Döne, Deniz İvgen, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Arslan Ekşi)

Setler: 24-26, 25-23, 17-25, 21-25

Süre: 119 dakika (35, 29, 25, 30)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ikinci haftasında Halkbank, deplasmanda TÜRŞAD'ı 3-1 yendi.

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Kaynak: AA

Nevzat Güneş, Ümit Demir, Sigorta, Aziz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

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