Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

05.10.2022 18:32
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk VoleybolHakemler: Cihat Küçükboyacı, Necmi AvcıArkas Spor: Efe Mandıracı, Burutay Subaşı, McDonnell, Ulaş Kıyak, Mirza Lagumdzija, Bertuğ Öndeş (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Enes Atlı, Enis Ali Ay, Gökçen Yüksel, Erhan Hamarat)Tokat Belediye Plevne: Ahmet Can Büyükgöz, Kaan...

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Necmi Avcı

Arkas Spor: Efe Mandıracı, Burutay Subaşı, McDonnell, Ulaş Kıyak, Mirza Lagumdzija, Bertuğ Öndeş ( Ahmet Karataş, Caner Dengin, Enes Atlı, Enis Ali Ay, Gökçen Yüksel, Erhan Hamarat)

Tokat Belediye Plevne: Ahmet Can Büyükgöz, Kaan Bülbül, Berkun Eber Üstündağ, Berkay Yavuz, Atakan Topal, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu (Ali İhsan Heper, Mustafa Cervatoğlu, Eren Kanlı, Hasan Balcıoğlu, Onur Kaya, Egecan Avcıl, Yusuf Muhammed Furkan Açıkgöz)

Setler: 25-15, 25-19, 25-10

Süre: 62 dakika (20, 22, 20)

AXA Sigorta Efeler Ligi 2. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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