Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

01.10.2022 17:04
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: BaşkentHakemler: Zeki Bocutçu, Ayşim KoşarZiraat Bankkart: Atanasov, Teer Maat, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Tuinstra, Faik Samet Güneş (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun, Oğulcan Yatgın)Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Cihan, Radke, Bahov, Halit Kurtuluş, Metin...

Salon: Başkent

Hakemler: Zeki Bocutçu, Ayşim Koşar

Ziraat Bankkart: Atanasov, Teer Maat, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Tuinstra, Faik Samet Güneş (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun, Oğulcan Yatgın)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Cihan, Radke, Bahov, Halit Kurtuluş, Metin Toy, Gökhan Gökgöz (Caner Ergül, Halik Dolaşık, Emre Berat Fırat, Berk Dilmenler, Can Erenhan)

Setler: 28-26, 26-24, 25-21

Süre: 95 dakika (33, 34, 28)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ilk haftasında Ziraat Bankkart, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

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Kaynak: AA

Halil İbrahim Yücel, Samet Güneş, Sigorta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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