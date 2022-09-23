Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Son Dakika
Üye Girişi

Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

23.09.2022 21:56
Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Salon: Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: Erol Akbulut, Aylin TurnaoğluSpor Toto: Muhammet Kaya, Deniz Yılmaz, Yüksel Bıdak, Vucicevic, Kuklinski, Çağatay Durmaz (Samet Yalçın, Azizcan Ataoğlan, Doğan Karakoç, Batuhan Avcı, Dautefendic)Tokat Belediye Plevne: Berkay Yavuz, Kaan Bülbül,...

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu

Spor Toto: Muhammet Kaya, Deniz Yılmaz, Yüksel Bıdak, Vucicevic, Kuklinski, Çağatay Durmaz ( Samet Yalçın, Azizcan Ataoğlan, Doğan Karakoç, Batuhan Avcı, Dautefendic)

Tokat Belediye Plevne: Berkay Yavuz, Kaan Bülbül, Mustafa Cervatoğlu, Ahmet Can Büyükgöz, Atakan Topal, Rıfat Kantarcıoğlu (Ali İhsan Heper, Yusuf Muhammed Furkan Açıkgöz, Eren Kanlı, Egecan Avcıl, Hasan Balcıoğlu, Berkun Üstündağ, Onur Kaya)

Setler: 29-27, 25-21, 23-25, 25-12

Süre: 113 dakika (35, 29, 28, 21)

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley B Grubu ikinci maçında Spor Toto, Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yendi.

YORUMLAR
500
Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
Kaynak: AA

Samet Yalçın, Burhan Felek, Sigorta, Vestel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:15 Saat 21.00'i işaret etmişti! Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'ya: Verdiğim bir hafta sürede ne yaptın?
20:34 Bakan Vahit Kirişci duyurdu! Dana ve kuzu karkas alım fiyatı kilogram başına 2 lira arttı
20:01 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'ya: Yayınlayacağım videoyu izle
19:43 İstanbul'da otobanda yarı çıplak halde koşan adam canını hiçe saydı
19:37 Mauro Icardi ile eşinin ayrılığında aldatma iddiası! İşte Wanda Nara'nın görüştüğü ünlü rapçi...
19:10 Geride bıraktığımız haftada dolar kazandırırken altın, borsa ve euro kaybettirdi
18:53 Zabıtanın cezasına sinirlenen seyyar satıcı iki çocuğu ve kendisini benzinle yakmak istedi
18:36 Galatasaray'ın yeni yıldızı Juan Mata'nın forma numarası netleşti! İşte duygu dolu hikayesi...
18:27 Fatih Karagümrük'ten A Milli Takım kadrosuna tepki geldi
18:15 Mahsa Amini'nin hastaneye yatırıldığını duyuran gazeteci tutuklandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 21:56:12. #1.11#
SON DAKİKA: Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement