Filenin Efeleri üst üste 9. kez Avrupa Şampiyonası finallerinde - Son Dakika
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Filenin Efeleri üst üste 9. kez Avrupa Şampiyonası finallerinde

17.08.2022 20:15
Filenin Efeleri üst üste 9. kez Avrupa Şampiyonası finallerinde

SALON: Burhan Felek VestelHAKEMLER: Sinisa Ovuka (Bosna Hersek), Vladimir Simonovic (İsviçre)TÜRKİYE: Mirza, Bedirhan, Metin, Burak, Faik Samed, Arslan, Berkay (L) Volkan (L) (Arda, Kaan, Ahmet)AZERBAYCAN: Gurskii, Aghazade, Baranov, Melnikov, Bayramov, Mammadov, Abdullayev (L), Allahverdiyev...

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Sinisa Ovuka (Bosna Hersek), Vladimir Simonovic (İsviçre)

TÜRKİYE: Mirza, Bedirhan, Metin, Burak, Faik Samed, Arslan, Berkay (L) Volkan (L) (Arda, Kaan, Ahmet)AZERBAYCAN: Gurskii, Aghazade, Baranov, Melnikov, Bayramov, Mammadov, Abdullayev (L), Allahverdiyev (L) (Hasanlı, Süleymanov, Bunyatov, Vasilenko)SETLER: 25-15, 25-16, 25-19SÜRE: 63 dakika (20' 20' 23')

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri son maçında, evinde Azerbaycan'ı 25-15, 25-16 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup ederek adını Avrupa Şampiyonası finallerine yazdırdı. Milliler, üst üste 9. kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.


YORUMLAR
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2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri Azerbaycan birincisi Türkiye'de tıp okumayı seçti Azerbaycan birincisi Türkiye'de tıp okumayı seçti
Kaynak: DHA

Burhan Felek, Azerbaycan, Türkiye, İsviçre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Efeleri üst üste 9. kez Avrupa Şampiyonası finallerinde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filenin Efeleri üst üste 9. kez Avrupa Şampiyonası finallerinde - Son Dakika
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