2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika
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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

01.09.2022 16:28
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

Salon: Tiflis ArenaHakemler: Erez Gurion (İsrail), Mihkel Manniste (Estonya), Beniamino Manuel Attard (İtalya)İspanya: Brown 17, Jaime Fernandez 12, Arostegui 5, Willy Hernangomez 16, Juancho Hernangomez 13, Rudy Fernandez 14, Diaz 5, Parra 5, Pradilla 10, Garuba 10, Brizuela 7,...

Salon: Tiflis Arena

Hakemler: Erez Gurion (İsrail), Mihkel Manniste (Estonya), Beniamino Manuel Attard (İtalya)

İspanya: Brown 17, Jaime Fernandez 12, Arostegui 5, Willy Hernangomez 16, Juancho Hernangomez 13, Rudy Fernandez 14, Diaz 5, Parra 5, Pradilla 10, Garuba 10, Brizuela 7, Saiz

Bulgaristan: Dee Bost 6, Marinov 9, Alipiev, Stoilov 12, Vezenkov 26, Andrey Ivanov, Kostov 13, Pavlin Ivanov 16, Dimitrov 5, Yanev, Simeonov, Karamfilov

1. Periyot: 28-17

Devre: 57-35

3. Periyot: 89-66

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası, A Grubu'nda İspanya ile Bulgaristan arasında oynanan karşılaşmayla başladı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te aynı ismi taşıyan salonda oynanan müsabakayı İspanya, 114-87 kazandı.

İspanya, gruptaki ikinci maçını 3 Eylül Cumartesi günü Gürcistan ile yapacak. Bulgaristan ise ikinci maçında aynı gün Türkiye ile karşı karşıya gelecek.

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Kaynak: AA

Estonya, İspanya, İtalya, İsrail, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika
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