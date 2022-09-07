2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika
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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

07.09.2022 19:50
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

Salon: Tiflis ArenaHakemler: Erez Gurion (İsrail), Zdenko Tomasovic (Slovakya), Mihkel Manniste (Estonya)Bulgaristan: Dee Bost 18, Kostov 11, Yanev, Stoilov, Vezenkov 26, Pavlin Ivanov 8, Dimitrov 11, Andrey Ivanov 2, Alipiev 4, KaramfilovBelçika: Lecomte 20, Gillet 8, Mwema 3, Bako 6, Obasohan...

Salon: Tiflis Arena

Hakemler: Erez Gurion (İsrail), Zdenko Tomasovic (Slovakya), Mihkel Manniste (Estonya)

Bulgaristan: Dee Bost 18, Kostov 11, Yanev, Stoilov, Vezenkov 26, Pavlin Ivanov 8, Dimitrov 11, Andrey Ivanov 2, Alipiev 4, Karamfilov

Belçika: Lecomte 20, Gillet 8, Mwema 3, Bako 6, Obasohan 25, Vanwijn 2, de Zeeuw 13, Tabu 9, Tumba 3, Libert

1. Periyot: 19-20

Devre: 30-41

3. Periyot: 60-66

Beş faulle çıkan: 39.38 Pavlin Ivanov (Bulgaristan)

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu 5. ve son maçında Belçika, Bulgaristan'ı 89-80 yendi.

Belçika bu sonuçla grubu 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayarak, son 16 turuna yükseldi.

Grupta sadece bir galibiyet elde eden Bulgaristan ise şampiyonaya veda etti.

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Kaynak: AA

Bulgaristan, Slovakya, Estonya, İsrail, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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