Salon: Tiflis Arena
Hakemler: Erez Gurion (İsrail), Zdenko Tomasovic (Slovakya), Mihkel Manniste (Estonya)
Bulgaristan: Dee Bost 18, Kostov 11, Yanev, Stoilov, Vezenkov 26, Pavlin Ivanov 8, Dimitrov 11, Andrey Ivanov 2, Alipiev 4, Karamfilov
Belçika: Lecomte 20, Gillet 8, Mwema 3, Bako 6, Obasohan 25, Vanwijn 2, de Zeeuw 13, Tabu 9, Tumba 3, Libert
1. Periyot: 19-20
Devre: 30-41
3. Periyot: 60-66
Beş faulle çıkan: 39.38 Pavlin Ivanov (Bulgaristan)
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu 5. ve son maçında Belçika, Bulgaristan'ı 89-80 yendi.
Belçika bu sonuçla grubu 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayarak, son 16 turuna yükseldi.
Grupta sadece bir galibiyet elde eden Bulgaristan ise şampiyonaya veda etti.
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