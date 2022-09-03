Salon: Tiflis Arena
Hakemler: Oskars Lucis (Letonya), Sergii Zashchuk (Ukrayna), Beniamino Manuel Attard (İtalya)
Karadağ: Perry 19, Popovic 5, Radovic 6, Radoncic, Dubljevic 21, Drobnjak 5, Mihailovic 14, Simonovic 6, Nikolic, Vuceljic
Belçika: Lecomte 10, de Zeeuw 6, Vanwijn 8, Bako 4, Obasohan 25, Gillet 6, Mwena 2, Tumba 6, Tabu, Libert 3
1. Periyot: 17-14
Devre: 37-32
3. Periyot: 68-50
Beş faulle çıkanlar: 31.53 Mihailovic, 38.15 Dubljevic (Karadağ)
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda Karadağ, ikinci maçında Belçika'yı 76-70 yendi.
Şampiyonadaki ilk maçında Türkiye'ye yenilen Karadağ, grupta ilk galibiyetini elde etti. İlk maçında Gürcistan'ı mağlup eden Belçika ise ilk yenilgisini yaşadı.
Karadağ gruptaki üçüncü maçını yarın Bulgaristan, Belçika da İspanya ile yapacak.
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