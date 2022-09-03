2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika
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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

03.09.2022 16:32
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

Salon: Tiflis ArenaHakemler: Oskars Lucis (Letonya), Sergii Zashchuk (Ukrayna), Beniamino Manuel Attard (İtalya)Karadağ: Perry 19, Popovic 5, Radovic 6, Radoncic, Dubljevic 21, Drobnjak 5, Mihailovic 14, Simonovic 6, Nikolic, VuceljicBelçika: Lecomte 10, de Zeeuw 6, Vanwijn 8, Bako 4, Obasohan...

Salon: Tiflis Arena

Hakemler: Oskars Lucis (Letonya), Sergii Zashchuk (Ukrayna), Beniamino Manuel Attard (İtalya)

Karadağ: Perry 19, Popovic 5, Radovic 6, Radoncic, Dubljevic 21, Drobnjak 5, Mihailovic 14, Simonovic 6, Nikolic, Vuceljic

Belçika: Lecomte 10, de Zeeuw 6, Vanwijn 8, Bako 4, Obasohan 25, Gillet 6, Mwena 2, Tumba 6, Tabu, Libert 3

1. Periyot: 17-14

Devre: 37-32

3. Periyot: 68-50

Beş faulle çıkanlar: 31.53 Mihailovic, 38.15 Dubljevic (Karadağ)

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda Karadağ, ikinci maçında Belçika'yı 76-70 yendi.

Şampiyonadaki ilk maçında Türkiye'ye yenilen Karadağ, grupta ilk galibiyetini elde etti. İlk maçında Gürcistan'ı mağlup eden Belçika ise ilk yenilgisini yaşadı.

Karadağ gruptaki üçüncü maçını yarın Bulgaristan, Belçika da İspanya ile yapacak.

YORUMLAR
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Plaj Futbolu Milli Takımı, Fransa'ya 4-2 yenildi Plaj Futbolu Milli Takımı, Fransa'ya 4-2 yenildi Dinamo Kiev, Ukrayna ligindeki 2. maçını da kaybetti Dinamo Kiev, Ukrayna ligindeki 2. maçını da kaybetti
Kaynak: AA

Letonya, Karadağ, Ukrayna, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika
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