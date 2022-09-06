Avrupa Şampiyonası son 16 turu için önemli adım! 12 Dev Adam, Belçika'ya acımadı - Son Dakika
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Avrupa Şampiyonası son 16 turu için önemli adım! 12 Dev Adam, Belçika'ya acımadı

06.09.2022 16:51

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) A Grubu dördüncü maçında Belçika'yı 15 sayı farkla 78-63 mağlup etti. Ay-Yıldızlılar bu sonuçla gruptaki üçüncü galibiyetine ulaştı.

2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Belçika ile karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar mücadeleyi 78-63'lük skorla kazandı.

İLK YARIDAN OYUNU DOMİNE ETTİK

Karşılaşmaya iyi başlayan A Milli Takım, boyalı alanda bulduğu sayılarıyla 4. dakikada 7-0 öne geçti. Yaptığı sert savunmayla rakibine fazla sayı şansı tanımayan ay-yıldızlı takım, Alperen Şengün, Sertaç Şanlı ve Furkan Korkmaz ile skor üretmeye devam ederek ilk periyodu 20-6 önde bitirdi. Etkili mücadelesini ikinci periyoda da taşıyan ve savunma güvenliğini ön planda tutmaya devam eden A Milli Takım, organize hücumlarla sayı bulmayı sürdürdü ve 16. dakikada farkı 19 sayıya (13-32) çıkardı. Ancak Libert ve Bratanovic'in dış atışlardaki basketleriyle toparlanan Belçika farkı hızla eritirken, ay-yıldızlı ekip ilk yarıyı 37-30 önde tamamladı.

BELÇİKA'NIN GERİ DÖNMESİNE İZİN VERMEDİK

Maçta üçüncü çeyreğin ilk bölümünde pota altında Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı, dış atıştan da Furkan Korkmaz ile sayı üreten A Milli Takım, 25. dakikada farkı 16 sayıya (34-50) çıkardı. Oyun disiplininden kopan rakibi karşısında Cedi Osman ve Alperen Şengün'ün basketleriyle 28. dakikada 21 sayılık (38-59) fark yakalayan ay-yıldızlı takım, son periyoda da 59-47 üstün girdi. Dördüncü periyotta da etkili bir performans sergileyen A Milli Takım, rakibinin dönüş yapmasına izin vermedi ve salondan 78-63 galip ayrıldı.

ACUN ILICALI DA MAÇI İZLEDİ

A Milli Basketbol Takımı, gruptaki son maçını yarın TSİ 14.30'da İspanya ile oynayacak. Belçika ise son maçını yarın TSİ 17.15'te Bulgaristan ile yapacak. Bu arada Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Başkan Vekili Ömer Onan ve İngiliz kulübü Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı karşılaşmayı saha kenarında izledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Avrupa Şampiyonası son 16 turu için önemli adım! 12 Dev Adam, Belçika'ya acımadı - Son Dakika

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