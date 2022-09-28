Voleybol: 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası - Son Dakika
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Voleybol: 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası

28.09.2022 17:30
Voleybol: 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası

Salon: TVF BaşkentHakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erhan AlparslanZiraat Bankkart: Tuinstra, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija,...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erhan Alparslan

Ziraat Bankkart: Tuinstra, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, McDonnell (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Bertuğ Öndeş, Enes Atlı)

Setler: 25-19, 26-24, 25-20

Süre: 86 dakika (25, 30, 31)

Voleybolda 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı, Arkas Spor'u 3-0 yenen Ziraat Bankkart kazandı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Ziraat Bankkart, ilk sette farkı 7 sayıya (17-10) çıkararak, Arkas Spor Başantrenörü Glenn Hoag'a mola aldırdı. Etkili oyununu sürdüren Ziraat Bankkart, ilk seti 25-19 aldı.

Karşılıklı sayılarla çekişmeli geçen ikinci seti 26-24'lük skorla hanesine yazdıran Ziraat Bankkart, üçüncü sette etkili oyunu sürdürerek seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı ve 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Halil İbrahim Yücel, Samet Güneş, Arkas Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybol: 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Voleybol: 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası - Son Dakika
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