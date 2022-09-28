Karşılıklı sayılarla çekişmeli geçen ikinci seti 26-24'lük skorla hanesine yazdıran Ziraat Bankkart, üçüncü sette etkili oyunu sürdürerek seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı ve 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Voleybol: 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası - Son Dakika

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