Azerbaycan ve Danimarka 'nın bulunduğu grubu 3 galibiyet, bir mağlubiyetle lider tamamlayan milliler, Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkı elde etti.

Kaynak: AA

Volkan Döne, Azerbaycan, İsviçre, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika

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