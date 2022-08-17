2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika
Üye Girişi

2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri

17.08.2022 18:58
2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri

Salon: TVF Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: Sinisa Ovuka (Bosna Hersek), Vladimir Simonovic (İsviçre)Türkiye: Mirza Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Metin Toy, Burak Güngör, Faik Samed Güneş, Arslan Ekşi (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Arda Bostan, Ahmet Tümer, Kaan Gürbüz)Azerbaycan:...

Salon: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Sinisa Ovuka (Bosna Hersek), Vladimir Simonovic (İsviçre)

Türkiye: Mirza Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Metin Toy, Burak Güngör, Faik Samed Güneş, Arslan Ekşi ( Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Arda Bostan, Ahmet Tümer, Kaan Gürbüz)

Azerbaycan: Gurskii, Aghazade, Baranov, Melkinov, Bayramov, Mammadov (Allahverdiyev, Abdullayev, Hasanlı, Vasilenko, Suleymanov, Bunyatov)

Setler: 25-15, 25-16, 25-19

Süre: 63 dakika (20, 20, 23)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 4. maçında ağırladığı Azerbaycan'ı 3-0 yenerek finallere kaldı.

Müsabakaya iyi başlayamasa da etkili servislerle üstünlüğü ele geçiren "Filenin Efeleri", ilk seti 25-15 ile hanesine yazdırarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette skor üstünlüğünü erken yakalayan Türkiye, 25-16 galip gelerek durumu 2-0 yaptı.

Milliler, farklı kaybettiği setlerin ardından oyundan düşen Azerbaycan karşısında üçüncü sette 15-5 öne geçti. Konuk takım, son bölümlerde toparlanarak oyuna ortak olmaya çalışsa da skor üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlılar, seti 25-19, maçı da 3-0 kazandı.

A Milli Takım'da Metin Toy 17, Mirza Lagumdzija 11 sayıyla galibiyette önemli rol aldı.

Azerbaycan ve Danimarka'nın bulunduğu grubu 3 galibiyet, bir mağlubiyetle lider tamamlayan milliler, Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkı elde etti.

YORUMLAR
500
Azerbaycan birincisi Türkiye'de tıp okumayı seçti Azerbaycan birincisi Türkiye'de tıp okumayı seçti Batman'da Küçük İbo rüzgarı Batman'da Küçük İbo rüzgarı
Kaynak: AA

Volkan Döne, Azerbaycan, İsviçre, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:02 Esenyurt'ta İYİ Parti karavanına saldırı! 25 saldırgan partilileri dövüp kaçtı
17:40 Türkiye ve İsrail'in karşılıklı büyükelçi ataması kararına ABD'den ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
17:14 Rusların 21,3 milyar dolarlık doğal gaz projesi tehlikede! Çözümü Türk şirketlerinde arıyorlar
17:07 Karamollaoğlu'ndan hükümete çok sert sözler: Ahlaki ve manevi referansları siyasi istismar vesilesi yaparak değerlerimizi ucuzlattınız!
16:27 Beşiktaş, İngiliz yıldız için anlaşmaya vardı! Dele Alli geliyor
16:58 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Hakimsen karar ver kardeşim
16:28 Sivaslı vatandaş, bunalıma giren buzağısını arabaya bindirerek tur attırdı
16:14 Papa'nın yerine gelmesi beklenen Kardinal Ouellet'in de aralarında olduğu 88 din adamına "cinsel taciz" suçlaması
15:44 Antalya'da otel müdürü, 2 ay önce işten çıkardığı personeli tarafından silahla vuruldu
15:48 İkinci Şenol Can dönemi! Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 18:59:13. #1.12#
SON DAKİKA: 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement