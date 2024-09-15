Şalvar Güreşi Şampiyonası Kahramanmaraş'ta Yapıldı - Son Dakika
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Şalvar Güreşi Şampiyonası Kahramanmaraş'ta Yapıldı

Şalvar Güreşi Şampiyonası Kahramanmaraş\'ta Yapıldı

553 güreşçinin katıldığı Bekir Böke Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası Kahramanmaraş'ta düzenlendi.

15.09.2024 22:50
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"Bekir Böke Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası" Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yapıldı.

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Onikişubat Belediyesince Hartlap Mahallesi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya 28 ilden 553 güreşçi katıldı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, açılışta yaptığı konuşmada, güreşin, Türkiye'de milletin ruhunu, tarihini ve karakterini yansıtan önemli bir değer olduğunu söyledi.

Şalvar güreşinin, geleneksel spor dalları arasında önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Toptaş, şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş, tarihi boyunca hem güreş sporunda hem de diğer alanlarda sayısız başarılara imza atmıştır. Güreş, Kahramanmaraş'ın kültüründe ve geleneğinde derin bir yer tutar. Bu kadim topraklar, güreşe gönül veren sayısız pehlivanlar yetiştirmiş ve bu sporun özünü yaşatmayı bir görev bilmiştir. Şampiyonamıza adını veren milli güreşçimiz merhum Bekir Böke başta olmak üzere tüm güreşçilerimiz Türk sporuna çok büyük katkılarda bulundular. Belediye olarak kültürel ve geleneksel miraslarımıza sahip çıkarak gelecek kuşaklara aktarmak için durmaksızın çalışıyoruz. Sahada mücadele eden her bir pehlivanımızı kutluyorum."

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Şahin Hopur da federasyonun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda 553 katılımla, şalvar karakucak güreşinin 2024 yılı katılım rekorunun kırıldığını ifade etti.

Hopur, "Bu şampiyonamızda ayrıca kulüp güreşçisi olmayan, köylerde kendi imkanlarıyla güreşen ve güreşe gönül veren, kendi köy meydanlarında güreşen gençlerimiz de kendi aralarında güreştiler. Burada kendilerini gösterme fırsatı buldular. Sonuç her ne olursa olsun yine gençlerimiz ve Türk güreşi kazanmıştır." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ise Kahramanmaraş'ın güreş ve güreşçi kenti olduğunu ifade ederek, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından güreş faaliyetlerinin tekrar hareketlilik kazandığına değindi.

Şampiyonada başpehlivanlığı Muhammet Enes Bandırma kazandı, İsa Gönen ikinci, Adem Uzun ise üçüncü oldu.

Dereceye giren sporcular için müsabakaların ardından ödül töreni düzenlendi.

Etkinliğe Kahramanmaraş Vali Vekili İbrahim Şenkon, Vali Yardımcısı Miraç Akbulut, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kapışmalı ve Aşırtmalı Aba Güreşi Asbaşkanı Mehmet Emin Bay ile ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Şalvar Güreşi Şampiyonası Kahramanmaraş'ta Yapıldı - Son Dakika

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