Şalvarla Spinning ile Zayıflama - Son Dakika
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Şalvarla Spinning ile Zayıflama

26.06.2026 12:44
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Kayseri'de eğlenceli şalvar konseptiyle spinning yapan Gökhan Örer, katılımcılardan olumlu geri dönüş aldı.

Şalvarlarla pedal çevirip, yöresel müzikler eşliğinde kilo veriyorlar

KAYSERİ'de fitness eğitmeni Gökhan Örer, sürdürülmesi zor olan yüksek tempolu müzikler ve değişen yoğunluk seviyeleri eşliğinde sabit bisikletlerle yapılan bir kardiyo egzersizi olan 'Spinning' sporunu, şalvar, kaşık gibi yöresel kıyafetler ve malzemelerle üyelerine sevdirdi. Üyelerine farlı konseptlerle kilo verdiren Örer, "Bu konseptlerle hem 1990'lı yılları hem de gündemi değiştirmek için farklı bir spor tarzıyla gündeme giriş yaptık. Herkes tarafından güzel ve olumlu yorumlar aldık. 'Tayttan bıktık' diye kadın üyelerimiz oldu. Şalvar artık moda olacak diye düşünüyoruz" dedi.

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?Melikgazi ilçesinde özel bir salonun işletmeciliği ve fitness eğitmenliğini yapan Gökhan Örer, sürekliliği zor olan 'Spinning' sporunu, üyelerine sevdirmek için çeşitli konseptler geliştirdi. Şalvar, kaşık, takım formaları, gözlük gibi çeşitli yöresel kıyafet, malzeme ve müziklerle yaklaşık 20 üyeyle 'Spinning' yapan Örer, o anları sanal medyasında da paylaştı. Binlerce izlenen videolar, olumlu tepkiler aldı. Farklı konseptlerde 'Spinning' yaptırarak üyelerine kilo verdiren Örer, "Spinning zor bir spor dalı olduğu için üyelerimizde sürekli başlama ve bitirme oluyordu. Ondan dolayı biz de üyelerimize farklı bir sporu sevdirme aşısı yapalım dedik. Bu konseptlerle hem 1990'lı yılları hem de gündemi değiştirmek için farklı bir spor tarzıyla gündeme giriş yaptık. Herkes tarafından güzel ve olumlu yorumlar aldık. 'Tayttan bıktık' diye kadın üyelerimiz oldu. Şalvar artık moda olacak diye düşünüyoruz. Başka konseptlerimiz de olacak. Şu an 5-6 tane konsept yaptık. Güneş gözlüğü, kovboy, şemsiye ve çingene olacak. Atadan, dededen hep bu yılların özlemi var. Bu özlemleri gidermek için de farklı bir konsept oldu" diye konuştu.

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?'ŞALVAR ÖZÜMÜZE DAHA UYGUN'

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?Anestezi uzmanı Elmas Yılmaz ise "Şimdiye kadar hiçbir spor dalını kalıcı olarak yapamamış bir insan olarak böyle eğlenceli hale gelmeseydi buna da devam etmezdim. O yüzden benim için müzik eşliğinde ve eğlenceli olması çok önemli. Hocamıza da bunu sağladığı için arkadaşlarımızla resmen bir aile gibi olduk. Eksiğimizi tamamlıyoruz. Birbirimize yardımcı oluyoruz. Beraber eğleniyoruz. Bu da devam etmemizi sağlayan diğer detaylardan biri. Taytla spor yapmak daha rahat olsa da şalvar özümüze daha uygun. Bağda, bahçede hali hazırda kullandığımız bir şey. Burada kullanmak da çok hoşumuza gitti. Hocamızdan sürekli böyle eğlenceli konseptler ve çok yağ yaktırmasını bekliyoruz" dedi.

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?'ÇOK GÜZEL TEPKİLER GELDİ'

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?Yöresel müzik ve kıyafetlerle spor yapmanın kendilerine iyi geldiğini aktaran Mehmet Ünal da "Hoşumuza gidiyor. Böyle konseptler yapılması iyi oluyor. İnsanları buraya çekmek de daha kolay yapıyor. Eğlenceli geçiyor. Hocamız sürekli farklı konseptler yapıyor. Güneş gözlüğü, milli takım forması, herkesin tuttuğu takımın formaları gibi şeyler yapıyor. O da bizim ilgimizi çekiyor. Gelip hem spor yapıyoruz hem de eğleniyoruz. Bu çok iyi hissettiriyor. Genimizde olan şeyleri yapmak bize daha iyi hissettiriyor. Yöresel danslar oluyor. Niğdeli olan arkadaşımız var. Niğde yöresine ait danslar yapıyoruz. 'Naciye' falan oynuyoruz. O gibi şeyler burada güzel oluyor. Bana çok güzel tepkiler geldi. Beni böyle bir konsept içinde gören çok olmadığı için bayağı iyi bir tepki aldım. 'Sen böyle şeyler yapmazdın ağabey, nasıl oldu da yaptın?' diyenler oldu. Ben de 'hoca sevdirdi bize' dedik" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Kayseri, Kültür, Sağlık, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şalvarla Spinning ile Zayıflama - Son Dakika

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