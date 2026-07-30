Samet Akaydın: 'Bu arma için savaşacağım' - Son Dakika
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Samet Akaydın: 'Bu arma için savaşacağım'

Samet Akaydın: \'Bu arma için savaşacağım\'
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Trabzonspor'un yeni savunma oyuncusu Samet Akaydın, takıma uyum sağladığını ve başarı için savaşacağını belirtti.

AVUSTURYA kampındaki ikinci hazırlık maçında Katar temsilcisi Al Sadd'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da savunma oyuncusu Samet Akaydın, bordo-mavili formayla yeni bir sayfa açtığını belirterek, "Bu arma için elimden ne geliyorsa savaşacağım" dedi.

Salzburg kentinde oynanan hazırlık karşılaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Samet Akaydın, teknik direktör Fatih Tekke'nin oyun anlayışını sahaya yansıtmaya çalıştıklarını söyledi. Kamp çalışmalarının yoğun tempoda geçtiğini belirten Akaydın, "Çok yoğun çalışıyoruz, ağır bir kamp geçiriyoruz. Bu yaşıma kadar gördüğüm en ağır kamplardan bir tanesi olabilir. Sahada hocamızın taktiklerini en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Güzel çalışıyoruz, güzel ortamımız var. İnşallah bunu ligde de yansıtırız" diye konuştu.

'BU ARMA İÇİN ELMİDEN NE GELİYORSA SAVAŞACAĞIM'

Trabzonlu olması nedeniyle takıma uyum konusunda sıkıntı yaşamadığını ifade eden deneyimli futbolcu, "Yeni gelen yabancıların da çekmediğini düşünmüyorum. Çok güzel aile ortamı var. Bunun karşılığını inşallah ligde alırız. Bu takım en iyisini hak ediyor. Taraftar, camia en iyisini hak ediyor. İnşallah taraftarımızı mutlu ederiz. Benim için de her şeyin başlangıcı burası. Her şeyi geride bıraktım. Bu arma için elimden ne geliyorsa savaşacağım. Bunu taraftarlara en iyi şekilde hissettireceğime inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Hazırlık maçlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akaydın, "İlk maçta savunmada bekledik, hocamız öyle söyledi. Bugün ise biraz daha ön alan baskısıyla başladık. Tam anlamıyla hazır olduğumuzu söyleyemeyiz. Eksiklerimiz var ancak çalışmalarımız iyi gidiyor, yavaş yavaş daha iyi olacağımıza inanıyorum" dedi.

'SİL BAŞTAN YENİ BİR HAYATA BAŞLAMIŞ GİBİYİM'

Trabzonspor sevgisinin her zaman çok büyük olduğunu dile getiren Samet Akaydın, "Bu mutluluğu hiçbir zaman anlatamam. Trabzonspor'un benim için her zaman çok farklı bir yeri vardı. Geçmişte söylediklerim bazı kişiler tarafından yanlış anlaşılmış olabilir ancak beni gerçekten tanıyanlar, Trabzonspor sevgimin ne denli büyük olduğunu bilirler. Sezon içerisinde bunu en güzel şekilde yansıtacağım. Sil baştan yeni bir hayata başlamış gibiyim. Trabzonspor'a en iyi şekilde hizmet ederek sevgimi göstereceğim. Ben Trabzonluyum. Bu arma için sahada savaşacağız. Saha dışında da gerçekten bu armaya layık olurum" diye konuştu.

'TRABZONSPOR'UN GERÇEKTEN BİR OYUN PLANI VAR'

Fatih Tekke'nin sistemine dikkat çeken tecrübeli stoper, "Trabzonspor'un gerçekten bir oyun planı var. Bunu ilk geldiğim günden itibaren net bir şekilde gördüm. Her oyuncu bu sistemin bir parçası olduğunda performansını en üst seviyeye çıkarabiliyor. Bunu da sahada görebiliyorsunuz. Trabzonspor'a gelen oyuncuların gösterdiği gelişim bunun en önemli örneklerinden biri" dedi.

Sistemin futbolculara güven verdiğini belirten Akaydın, "Bence bu tamamen oyun planının bir parçası. Bu sisteme uyum sağladığınızda başarısız olma ihtimalinizin çok düşük olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben de ilk geldiğim günden bu yana kendimi sahada daha rahat ve daha özgüvenli hissediyorum. Bu da takımın oturmuş bir sisteme sahip olduğunu gösteriyor. Sistem size o güveni veriyor" ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK CAMİALARDA REKABET HER ZAMAN OLUR'

Takımdaki forma rekabetini de değerlendiren Samet Akaydın, "Büyük camialarda her zaman rekabet olur. En iyi oyuncuların bulunduğu takımlarda rekabet de kaçınılmazdır. Biz de bu rekabeti hem antrenmanlarda hem de saha içinde en iyi şekilde yaşamaya çalışacağız" diye konuştu.

Forma giymediği dönemlerde de takım arkadaşlarına destek vereceğini vurgulayan Akaydın, "Saha dışında ise hepimiz takım arkadaşıyız. Ben oynadığımda elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım. Oynamadığım zaman ise forma giyen arkadaşlarıma en iyi şekilde destek olacağım. Çünkü burada en önemli olan Trabzonspor'un başarısı. Her zaman önceliğimiz Trabzonspor'un başarısı olacak" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Samet Akaydın: 'Bu arma için savaşacağım' - Son Dakika

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