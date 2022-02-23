Samet Geyik: "Yunanistan maçlarında fazlasıyla mücadele edeceğiz" - Son Dakika
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Samet Geyik: "Yunanistan maçlarında fazlasıyla mücadele edeceğiz"

23.02.2022 12:25

- Samet Geyik: "Yunanistan maçlarında fazlasıyla mücadele edeceğiz" Yunanistan ile oynanacak olan 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Samet Geyik, "Hem oradaki maçı hem buradaki maçı kazanmak için elimizden...

- Samet Geyik: "Yunanistan maçlarında fazlasıyla mücadele edeceğiz"

İSTANBUL - Yunanistan ile oynanacak olan 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Samet Geyik, "Hem oradaki maçı hem buradaki maçı kazanmak için elimizden geleni fazlasıyla yapacağız" dedi.

2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Yunanistan ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor. İki maçı kazanmak istediklerine vurgu yapan Samet Geyik, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Milli takımda oynamanın gurur verici olduğunu ifade eden Geyik, "Yunanistan maçları zor olacak çünkü ekol basketbol oynayan bir ülke. Oradaki maç da çok zor, Türkiye'deki maç da çok zor ama ikisini de kazanmamız gerekiyor. Bir üst gruba galibiyet taşımamız gerekiyor. Umarım iki maçı da kazanarak güzel bir dönem geçirmiş oluruz" şeklinde konuştu.

"İki maçta da fazlasıyla mücadele edeceğiz"

Türkiye Erkek Basketbol Milli Takım Başantrenörü Orhun Ene, Yardımcı Antrenör Mehmet Okur ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun da, sporcuların yanında yer aldığı hazırlık süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Samet Geyik, "Bu isimler eski basketbolcu, bizi çok iyi anlayan, tanıyan isimler. Sadece hazırlık sürecinin kısa olması çok büyük sıkıntı. 3 gün antrenman yapıp maça gidiyoruz. Oyuncular birbirlerini tanıyamıyor, sistemi bilmiyor, bunlar muhakkak sıkıntı. Sonuçta milli takım için buradayız. Milli takım basketboldan çok gurur olarak da etkileyen bir durum. Sadece çıkıp orada mücadele etmemiz gerekecek. Tabii ki sistem olarak eksiklerimiz olacak, basketbol olarak eksiklerimiz olacak, birbirimizle olan uyumumuz eksik olacak. Çıkıp iki maçta da fazlasıyla mücadele edeceğiz" dedi.

"Maça olan konsantrasyon yorgunluğu unutturuyor"

Basketbolcuların 2 gün arayla yaptıkları karşılaşmalarda mental olarak kendilerini nasıl hazırladıkları sorusuna da yanıt veren genç basketbolcu, şu ifadelere yer verdi:

"Kulüp takımında da aynı durumu hissediyorsun. Maça başladıktan sonra, bu bence bütün sporcular için geçerli, yorgunluğunu bir şekilde bir kenara bırakabiliyorsun. Çünkü maça olan konsantrasyonun seni maçın içine sokuyor, yorgunluğunu unutuyorsun. Burada 2-3 gün arayla 2. maçı oynayacağız. Kısıtlı bir zamanımız var, hem oradaki maçı hem buradaki maçı kazanmak için 'yorgunluk, hazırlanamadık' gibi bahaneleri bir kenara bırakıp elimizden geleni fazlasıyla yapacağız."

Samet Geyik: Yunanistan maçlarında fazlasıyla mücadele edeceğiz
Samet Geyik: Yunanistan maçlarında fazlasıyla mücadele edeceğiz
Samet Geyik: Yunanistan maçlarında fazlasıyla mücadele edeceğiz

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Samet Geyik: 'Yunanistan maçlarında fazlasıyla mücadele edeceğiz' - Son Dakika


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