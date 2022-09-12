Samet Güzel'den Alex De Souza sözleri: Bir gün teknik direktör olarak Fenerbahçe'nin başına geçecek - Son Dakika
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Samet Güzel'den Alex De Souza sözleri: Bir gün teknik direktör olarak Fenerbahçe'nin başına geçecek

12.09.2022 10:20
Samet Güzel'den Alex De Souza sözleri: Bir gün teknik direktör olarak Fenerbahçe'nin başına geçecek

Fenerbahçe'de uzun yıllar tercümanlık yapan Samet Güzel, yakın arkadaşı olan Fenerbahçe efsanesi Alex De Souza hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Güzel, Alex'in bir gün Fenerbahçe'nin başına geçeceğini düşündüğünü söyleyerek, "Bir gün yeterli olduğu anda, kendini yeterli hissettiği anda kulübünde böyle bir başkanın takdiri olduğu anda ben Alex'in böyle bir hakkı olduğunu düşünüyorum ve elbette Fenerbahçeli olarak da olmasını isterim." dedi.

Uzun yıllar Fenerbahçe'de tercümanlık yapan Samet Güzel, yakın arkadaşı olan Alex de Souza ve sarı lacivertlilerin genç yeteneği Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.

"ALEX'İ TAKIM ELBİSESİNİ GİYMİŞ ŞEKİLDE FENERBAHÇE'NİN BAŞINDA GÖRMEK İSTERİM"

Skorer TV'ye konuk olan Güzel, Alex'in gelecekte Fenerbahçe bünyesinde çalışacağını düşündüğünü ifade ederek, "Alex'in bir gün Fenerbahçe'de görev alıp almayacağı hakkında kendi yorumlarını kullanan Güzel, "Elbette bu konular kısmet. Kısmetse olur ama hissiyat olarak soruyorsan böyle bir hissiyatım var. Alex'in bir gün Fenerbahçe'de hoca olacağını hissediyorum. Bunu tamamen bir taraftar olarak söylüyorum. Fenerbahçe camiasının içerisinde Alex'i çok iyi tanıyan bir eski profesyonel olarak değil ama sadece bir taraftar olarak şöyle düşünüyorum, hakkının olduğunu düşünüyorum. Alex teknik direktör oldu. Yavaş yavaş kariyerinde adımlarını çıkmaya başlıyor. Bir gün yeterli olduğu anda, kendini yeterli hissettiği anda kulübünde böyle bir başkanın takdiri olduğu anda ben Alex'in böyle bir hakkı olduğunu düşünüyorum ve elbette Fenerbahçeli olarak da olmasını isterim. O kulübede takım elbisesini giyinmiş Fenerbahçe takımının başında görmek isterim açıkçası" dedi.

"ALEX, ARDA'YI YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

Alex De Souza ve Arda Güler arasındaki iletişim hakkında konuşan Samet Güzel şu ifadeleri kullandı:

"Mevki olarak benziyorlar, tarz olarak üç aşağı beş yukarı benzer tarzda. Futbol değiştikçe futbolun içerisindeki oyuncuların oyun karakterleri de değişiyor. Mevki 10 numara diyorsun ama 10 numaranın yaptığı işlerde değişiyor. Dolayısıyla karşılaştırmamak en doğrusu. Alex, Alex olarak güzel. Sergen, Sergen olarak güzel. Hagi, Hagi olarak güzel. Bunu bir futbolcu birimi haline getirmek çok aslında zarar veriyor sonradan gelenlere. Fenerbahçe'de her gelen oyuncuyu Alex ile karşılaştırmak, Galatasaray 'da her geleni Hagi ile karşılaştırmak yanlış işler bunlar. Her oyuncuyu kendi değerinde değerlendirmek lazım. Arda daha yolun çok başında, çok genç. Aldığı sorumluluk, o çocuk sahaya çıkıyor elli bin kişinin önünde çok büyük bir sorumluluk. O da inşallah muvaffak olur. Çok yetenekli buluyorum. Karakterinin bu gelişiminde çok önemli olacağını düşünüyorum. Beraber olduğu insanlar, akıl aldığı insanlar karakterinin gelişiminde çok etkili olacaktır. Belli ki çok iyi bir futbolcu olacak. Ama her yetenekli futbolcu istediği yere ulaşamayabiliyor. Benim bildiğin sosyal medya haricinde ekstra bir muhabbetleri yok. Ama Alex sürekli burayı takip ediyor. Benden ve buradaki, çevredeki dostlarından sürekli olarak bilgi alıyor hem Fenerbahçe ile ilgili hem de ülkemizle ilgili. Onun attığı golden sonra ben böyle elime geçtiği anda Alex'e gönderiyorum. O da onu tebrik ediyor ya da kendisi bana yorum yapıyor. Dakika aldığında Alex'i bilgilendiriyoruz. Oradan bütün maçlarımızı özellikle bu sene takip ediyor Alex."

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Alex De Souza, Samet Güzel, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samet Güzel'den Alex De Souza sözleri: Bir gün teknik direktör olarak Fenerbahçe'nin başına geçecek - Son Dakika


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