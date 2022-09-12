Uzun yıllar Fenerbahçe'de tercümanlık yapan Samet Güzel, yakın arkadaşı olan Alex de Souza ve sarı lacivertlilerin genç yeteneği Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.
"Mevki olarak benziyorlar, tarz olarak üç aşağı beş yukarı benzer tarzda. Futbol değiştikçe futbolun içerisindeki oyuncuların oyun karakterleri de değişiyor. Mevki 10 numara diyorsun ama 10 numaranın yaptığı işlerde değişiyor. Dolayısıyla karşılaştırmamak en doğrusu. Alex, Alex olarak güzel. Sergen, Sergen olarak güzel. Hagi, Hagi olarak güzel. Bunu bir futbolcu birimi haline getirmek çok aslında zarar veriyor sonradan gelenlere. Fenerbahçe'de her gelen oyuncuyu Alex ile karşılaştırmak, Galatasaray 'da her geleni Hagi ile karşılaştırmak yanlış işler bunlar. Her oyuncuyu kendi değerinde değerlendirmek lazım. Arda daha yolun çok başında, çok genç. Aldığı sorumluluk, o çocuk sahaya çıkıyor elli bin kişinin önünde çok büyük bir sorumluluk. O da inşallah muvaffak olur. Çok yetenekli buluyorum. Karakterinin bu gelişiminde çok önemli olacağını düşünüyorum. Beraber olduğu insanlar, akıl aldığı insanlar karakterinin gelişiminde çok etkili olacaktır. Belli ki çok iyi bir futbolcu olacak. Ama her yetenekli futbolcu istediği yere ulaşamayabiliyor. Benim bildiğin sosyal medya haricinde ekstra bir muhabbetleri yok. Ama Alex sürekli burayı takip ediyor. Benden ve buradaki, çevredeki dostlarından sürekli olarak bilgi alıyor hem Fenerbahçe ile ilgili hem de ülkemizle ilgili. Onun attığı golden sonra ben böyle elime geçtiği anda Alex'e gönderiyorum. O da onu tebrik ediyor ya da kendisi bana yorum yapıyor. Dakika aldığında Alex'i bilgilendiriyoruz. Oradan bütün maçlarımızı özellikle bu sene takip ediyor Alex."
Son Dakika › Spor › Samet Güzel'den Alex De Souza sözleri: Bir gün teknik direktör olarak Fenerbahçe'nin başına geçecek - Son Dakika