Spor

- Sami Uğurlu: "3 gol atıp, Galatasaray'ı yenememek üzücü"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu:

"Biz kendimiz için oynuyoruz!"

" Türkiye'de kendini yere atan ödüllendiriliyor"

"Bizim oyunumuz, hakemlerin çok fazla kaldırabileceği bir oyun değil diye düşünüyorum"

İSTANBUL - Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Galatasaray'a karşı 3 gol atıp, yenememelerinin üzücü olduğunu söyledi. Uğurlu ayrıca sitemde bulunarak, "Fenerbahçe ile oynuyorsun Galatasaray için oynuyor, Galatasaray ile oynuyorsun Fenerbahçe için oynuyorsun diyorlar. Biz kendimiz için oynuyoruz. Öyle insanlar değiliz zaten başka biri için oynayacak" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa evinde mücadele ettiği Galatasaray'a 4-3 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Maç öncesinde anlattığımız senaryonun aynısını yaşadığımızı söyleyebiliriz. Çok gol atan ve çok yiyen bir Kasımpaşa takımı var. Son maçlarda bunu biraz aşağıya çeksek de biraz daha riskli oyunu bunları doğru yapıyoruz. Büyük maçlarda bu tarz rakiplere karşı bunun sayısı arttığı gol sayısı da artıyor. Yediğimiz gollerde Mertens'in golü harikaydı. Bireysel hatalardan kaynaklanıyor. Oyun olarak memnunuz. Seviyoruz gol pozisyonuna girmeyi. Çok fazla pozisyonumuz var. 3 gol atıp, Galatasaray'ı yenememek üzücü. Biz oyunda ve oyunculardan çok memnunuz. Bunu geliştirmeye devam edeceğiz. Bir sitemim de olacak. Kasımpaşa'nın yüksek tempo oyunu var. Son zamanlarda ligin en fazla yüksek şiddetli koşan, 25 km hızlarda olan bir takım. Bu benim kendi düşüncem, bizim oyunumuz, hakemlerin çok fazla kaldırabileceği bir oyun değil diye düşünüyorum. Yüksek tempo olduğu zaman hakemlerin kafasının karıştığını düşünüyorum. Herhangi bir Süper Lig maçı da olsa 5 dakika izledikten herkes kanalı değiştiriyor. Biz herkesin izleyebileceği, keyif alacağı bir oyun istiyoruz. Oyuncalarıma kendinizi yere atmayın diyorum. Bu hiçbir zaman ödüllendirilmiyor. Türkiye'de kendini yere atan ödüllendiriliyor" diye konuştu.

"Biz kendimiz için oynuyoruz!"

Kendileri yapılan bir eleştiriden dolayı sitemini dile getiren Uğurlu, "Biz 3-4 hafta Fenerbahçe, şimdi Galatasaray ile oynadık. Nereye gitsek, iyi mücadele etsek, biz bunu her maçta yapıyoruz. Çok iyi oymaya çalışıyoruz. Bu, oynadığımız takımları rahatsız ediyor nedense. Fenerbahçe ile oynuyorsun Galatasaray için oynuyor, Galatasaray ile oynuyorsun Fenerbahçe için oynuyorsun diyorlar. Biz kendimiz için oynuyoruz. Öyle insanlar değiliz zaten başka biri için oynayacak. Buradan tepki görecek ilginç. İyi oynadığın için suçlanmak bir tek Türkiye'de olur herhalde. Rakibin sana tepki gösteriyor. 'Neden bu kadar mücadele ediyorsun, şampiyon mu olacaksınız?' diyorlar. Herkes karşı iyi oynamaya devam edeceğiz. Oyun olarak baktığımda oyuncularımdan çok memnumum. Verdikleri mücadeleden memnunum" şeklinde konuştu.

Avrupa kupalarına gitme hedefleri olduğunu vurgulayan Sami Uğurlu, "Onu düşünerek çıktık. Hala var. Beşiktaş ile 3 puan fark var. Ligin 5.'siyiz. Son dakikalarda galip girdiği maçta yenik duruma düşmek bizi üzdü ama moral açısından geriye attığını düşünmüyorum. Çok iyi mücadele ettiğimizi biliyoruz. Rakiplerimizin bize saygı göstermesi bizim gurur duyduğumuz şeylerden biri" dedi.

" Aytaç Kara'yı bu performansıyla milli takıma almamak biraz düşündürücü"

Aytaç Kara'nın attığı golden sonra yaptığı tepkisinin sorulması üzerine Uğurlu, "Bunu Aytaç ile konuşmadım. Milli takım özelinde yapıp, yapmadığı konusunda bir şey söyleyemem. Bilgisi sahibi değilim. Milli takımın hocasının kendi kararı. Buna saygı duymak gerekir. Bireysel fikrim Aytaç Kara'yı bu performansıyla milli takıma almamak biraz düşündürücü. Aytaç'ın yaşından dolayı mı bilmiyorum. Milli takım en forma oyuncuların olması gerektiği yer diye düşünüyorum. 8 numara olarak bu saylara ulaşıp tüm maçları 90 dakika oynayabilen bir oyuncu. Montella'ya saygı duyuyorum. Şaşırmadım dersem yalan olur" diyerek sözlerini tamamladı.