Sami Uğurlu: Daha Fazla Puan Almalıyız - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sami Uğurlu: Daha Fazla Puan Almalıyız

Kasımpaşa Teknik Direktörü Uğurlu, Alanyaspor galibiyetini değerlendirerek daha fazla puan hedefledi.

21.10.2024 00:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Sami Uğurlu: "Deplasmanda bu puanları toplayan takımın çok daha fazla puan alması gerekiyordu"

ANTALYA - Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Deplasmanda bu puanları toplayan takımın çok daha fazla puan alması gerekiyordu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, maçın çekişmeli geçtiğini söyledi. Karşılaşmanın başında çok etkili başlayan önde baskı ve presi doğru yapan takım geçişlerini etkili yapan bir Kasımpaşa takımı olduğunu belirten teknik adam, "Skoru da bulduk, 2-0'dan sonra oyunu yukarıya taşıdığımızı söyleyebilirim. İkinci yarının başında bulduğumuz pozisyonları gole çevirseydik, belki farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi. Ancak yediğimiz golden sonra ister istemez psikolojik olarak etkilendiğimizi dile getirebilirim. Ancak pozitif şekilde bakmak lazım. Doğru pozisyon alan takım halinde kazanılan topu iyi geçiş yapmaya çalışan bir takım vardı. Ancak o mesafeler uzadığında etkisini yitiriyor, çünkü oyun kurgusu bu değil, bizim istediğimiz birinci bölgeden ikinci bölgeye geçiş yapıp ikinci bölgeden ise üçüncü bölgede kaliteli keskin oyuncularımızla birlikte sonuca ulaşmaktı. Zaman zaman ikinci bölgeden üçüncü gölgeye geçişlerde zaman zaman zorlandık. Dediğim gibi hem psikolojik hem de oyun kurgusu bakımından son 30 dakika düzeltmemiz gereken dakikalar ve bu süreleri ne kadar yukarıya taşırsak, 70. 80. dakikalara taşıyabilirsek daha farklı bir takım haline gelebiliriz" dedi.

"Kendi sahamızda çok fazla puanlar kaybettik"

Rizespor, Alanya ve Galatasaray gibi akımlarla çok zor 3 deplasman maçı oynadıklarını ifade eden Uğurlu, "Bu zorlu zorlu maçlarda 7 puan alan bir Kasımpaşa takımı ancak kendi sahamızda çok fazla puanlar kaybettik. Dışarda bu puanları toplayan takımın bizim gibi iyi bir takımın çok daha fazla puan alması gerekiyordu. Ama lig uzun, iyi takım olduğumuzu biliyoruz, iyi oyuncularımız olduğunu biliyoruz, iyi oyun kurgumuzun olduğunu biliyoruz. İlk yarı iyi bir oyun vardı maçın son 20 dakikasına 25 dakikasına oyunu sığdırmamamız gerekiyor, çünkü 60-65 dakika oyunun üstünlüğü alan pozisyon bulan, golleri bulan bir Kasımpaşa takımı vardı. İlerleyen maçlarda bu oyunu bu planı daha doğru işleyip bu kurguyu daha iyi uygulamaya çalışabilen bizler sonuçta oyuncularda bu oyunu ve kurguyu sahaya yansıttıklarında çok daha iyi bir Kasımpaşa takımı izleyeceğiz. Lig uzun maçlar zor, Alanyaspor'da çok zorlu bir deplasman. Buraya gelmek, burada galip gelmek oldukça zordu. İyi bir kadroya ve iyi bir teknik direktöre sahip onlarında bir planı var oyun kurgusu var, her rakibi burada zorlayacaklarını biliyoruz ve görüyoruz. Dediğim gibi iyi bir maç olacağını maçtan önce söylemiştik. Maç genelinde daha iyi oyunu sahaya yansıtan biz olduğumuzu düşünüyorum. Onun içinde oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kasımpaşa, Politika, Futbol, Alanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sami Uğurlu: Daha Fazla Puan Almalıyız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:15 Önce paylaştı sonra sildi Gülse Birsel’in Vural Çelik’e vedası tepki çekti Önce paylaştı sonra sildi! Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedası tepki çekti
22:00 Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek
20:53 Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı
19:50 Çete lideri Fırat Sarı’nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum Çete lideri Fırat Sarı'nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum
19 Eki ’Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum’ diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı 'Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum' diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı
13:07 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı
12:17 Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi
12:16 Maliye’den kayıt dışı saat hamlesi 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler Maliye'den kayıt dışı saat hamlesi! 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler
11:26 Arka Sokaklar’daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü Arka Sokaklar'daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü
10:51 Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik’in cenazesine katılmadı Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik'in cenazesine katılmadı
10:33 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı
09:55 Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu’ya sıçradı Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya’dan ihbarlar geliyor Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu'ya sıçradı! Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya'dan ihbarlar geliyor
09:53 Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış
09:46 Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Cumhurbaşkanına hakaretten“ soruşturma başlatıldı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" soruşturma başlatıldı
09:13 Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 02:43:51. #1.12#
SON DAKİKA: Sami Uğurlu: Daha Fazla Puan Almalıyız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.