 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sami Uğurlu: 'Geldiğimiz günden bugüne oyun gücümüzü yukarı taşıdık' - Son Dakika
Üye Girişi

Sami Uğurlu: 'Geldiğimiz günden bugüne oyun gücümüzü yukarı taşıdık'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, takımın oyun gücünü yukarı taşıdıklarını söyledi. Uğurlu, Beşiktaş maçında genç oyuncuların performansından memnun olduğunu ve Aytaç Kara'nın milli takımda yer alması gerektiğini belirtti.

Sami Uğurlu: \'Geldiğimiz günden bugüne oyun gücümüzü yukarı taşıdık\'
05.01.2024 - 23:12,
Abone Ol

- Sami Uğurlu: "Geldiğimiz günden bugüne oyun gücümüzü yukarı taşıdık"

İSTANBUL - Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, göreve geldiklerinden bu yana takımın oyun gücünü yukarı taşıdıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Çok ciddi hazırlanan Kasımpaşa vardı"

Farklı senaryoların olduğu bir müsabaka oynadıklarını dile getiren Uğurlu, "Çok ciddi hazırlanan Kasımpaşa vardı. Beşiktaş'ın eksiklerini ve ne oynayacağını biliyorduk. Bizim de toplam 6 sakatımız var ve Omeruo da milli takıma gitti. Bunun bizi zor duruma sokacağını biliyorduk. Ancak geldiğimiz günden bugüne oyun gücümüzü yukarı taşıdık. Geçen sezon ilk yarı 16 gol atan takım, biz geldikten sonra sezon boyunca 53 gol atmıştı. Bu oyunu seviyoruz, önde oynamayı, yüksek şiddette oyunu seviyoruz. Geçen sezon da bizimle bu takım mili takıma oyuncular gönderdiği dönemi yaşadı" ifadelerini kullandı.

"Onları milli takıma kazandırmak istiyoruz"

Beşiktaş maçına 11'de başlayan 17 yaşındaki futbolcular Taylan Aydın ve Yasin Özcan'a performanslarından dolayı teşekkür eden Uğurlu, "2006 doğumlu iki stoperle başladık. Onları da ayrıca tebrik ediyorum. Genç oyunculara çok güveniyoruz. 17 yaşındalar ama ağabey gibi oynadılar. Karşılarında Muleka vardı, daha sonra Cenk geldi. Bunlar kaliteli oyuncular. 17 yaşındaki o çocuklara yürekten teşekkür ediyorum. Tüm istenenleri yerine getirerek, yediğimiz gol sonrası çok çabuk toparlamaları büyük iş. Onları milli takıma kazandırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Montella'nın Aytaç'ı değerlendireceğini düşünüyorum"

Takımın tecrübeli oyuncularından Aytaç Kara'nın milli takımda yer alması gerektiğine de değinen Sami Uğurlu, "Montella'nın Aytaç'ı değerlendireceğini düşünüyorum. Aytaç bizim takımın çok büyük parçalarından biri. Bana göre ligin en formda, en iyi orta sahası. Türkiye'de box the box'ı oynayan en iyi 8 numaradır. İnanılmaz çalışıyor. Kendi hedefine ulaşacağına eminim" diye konuştu.

Lacivert-beyazlıların teknik direktörü, Beşiktaş karşısında hat-trick yapan Nuno da Costa'nın hafta içi antrenmanda parmağının kırıldığını ve bu akşam iğneyle oynadığını belirtti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Kasımpaşa, Beşiktaş, Milli Takım, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sami Uğurlu: 'Geldiğimiz günden bugüne oyun gücümüzü yukarı taşıdık' - Son Dakika


23:30
Aday olmayacağını canlı yayında açıkladı! Ali Koç: Ben bu kulübün başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz Aday olmayacağını canlı yayında açıkladı! Ali Koç: Ben bu kulübün başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz
23:29
AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi
22:35
Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31
Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06
Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53
Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02
Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38
Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu

Son Dakika
23:30 Aday olmayacağını canlı yayında açıkladı! Ali Koç: Ben bu kulübün başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz
23:29 AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi
22:35 Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31 Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06 Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02 Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38 Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16 Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı
20:06 Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 23:43:27. #1.13#
SON DAKİKA: Sami Uğurlu: 'Geldiğimiz günden bugüne oyun gücümüzü yukarı taşıdık' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement