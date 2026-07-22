Şampiyon Çorum'da yıldız futbolcu ortadan kayboldu! Tüm şehir onu arıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şampiyon Çorum'da yıldız futbolcu ortadan kayboldu! Tüm şehir onu arıyor

Şampiyon Çorum\'da yıldız futbolcu ortadan kayboldu! Tüm şehir onu arıyor
22.07.2026 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum FK'da sezon öncesi hazırlıkları sürerken kadrosundaki tek forvet olan Senegalli futbolcu Mame Thiam'ın nerede olduğu bilinmiyor. Thiam, ne Düzce'deki kampa ne de Bolu'daki çalışmalara katılmadı. Çorumlu futbolseverler golcü ismin 2 aydır şehre gelmediğini belirtti.

Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele etmeye hazırlanan Çorum FK’da sezon öncesi hazırlıkları sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı. Kırmızı-siyahlı ekibin kadrosundaki tek forvet olan Senegalli futbolcu Mame Thiam’ın nerede olduğu bilinmiyor.

ÇORUM FK MAME THIAM'I ARIYOR

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde Bolu’da sürdüren Çorum FK’da, Senegalli golcünün takıma katılmaması kafa karıştırdı. Fatih Battar’ın haberine göre Thiam; ne Düzce’de gerçekleştirilen 15 günlük ilk etap kampına ne de Bolu’da başlayan ikinci etap çalışmalarına katıldı. Oyuncunun nerede olduğuna ilişkin kulüp kanadından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Çorum FK'ya gönül veren taraftarların da golcü oyuncunun 2 aydır şehre gelmediğini iletti. 

Şampiyon Çorum'da yıldız futbolcu ortadan kayboldu! Tüm şehir onu arıyor

TARAFTARDA HAYAL KIRIKLIĞI VAR

Kadroda kapsamlı bir yapılanmaya giden Çorum FK; Erkan Kaş, Yusuf Erdoğan, Sehic, Samudio ve kaptan Ferhat Yazgan gibi birçok isme veda edip Yilber Ramadani, Serdar Saatçı ve Marcos Felipe gibi transferlerle kadrosunu güçlendirmişti. Ancak Mame Thiam’ın durumu belirsizliğini korurken Aubameyang ve Nagalo gibi hedeflenen transferlerin gerçekleşmemesi de yeni sezon öncesi taraftarda hayal kırıklığı yarattı.

Mame Thiam, Futbol, Düzce, Çorum, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyon Çorum'da yıldız futbolcu ortadan kayboldu! Tüm şehir onu arıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lüleburgaz’da kaçak soğuk hava deposuna yapılan baskında 4,6 ton ete el konuldu Lüleburgaz'da kaçak soğuk hava deposuna yapılan baskında 4,6 ton ete el konuldu
Aksaray’da çoban köpeğini satırla katleden cani kıskıvrak yakalandı Aksaray'da çoban köpeğini satırla katleden cani kıskıvrak yakalandı
Samsun’da korkunç olay: 18 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu Samsun'da korkunç olay: 18 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
Washington Post: İran’daki savaş dolayısıyla Pentagon bütçesi hızla tükeniyor Washington Post: İran'daki savaş dolayısıyla Pentagon bütçesi hızla tükeniyor
Dilovası fabrika yangını davasında sanık: Vergi ödeyemez duruma düştüm Dilovası fabrika yangını davasında sanık: Vergi ödeyemez duruma düştüm
Aydın’da yanan tekneden denize atlayan 2 kişi kurtarıldı Aydın'da yanan tekneden denize atlayan 2 kişi kurtarıldı
Suudi turist, fotoğraf çekilmek istediği derede boğuldu Suudi turist, fotoğraf çekilmek istediği derede boğuldu

17:26
Muğla’nın Fethiye ilçesinde orman yangını Tahliyeler başladı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını! Tahliyeler başladı
17:25
CHP’de 4 il başkanı daha görevden alındı
CHP'de 4 il başkanı daha görevden alındı
17:10
Almalı mı satmalı mı İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
16:34
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter ifade için adliyede
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter ifade için adliyede
16:23
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok
16:11
Trump gittikçe sertleşiyor İran’a yeni tehdit
Trump gittikçe sertleşiyor! İran'a yeni tehdit
14:04
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 18:23:12. #7.13#
SON DAKİKA: Şampiyon Çorum'da yıldız futbolcu ortadan kayboldu! Tüm şehir onu arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.