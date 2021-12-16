Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2021-2022 Sezonu Okullar Arası Gençler Futbol İl birinciliği müsabakalarında şampiyon Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi oldu.

Atatürk Spor Kompleksi, Futbol Sahasında düzenlenen final maçında Özel OSB Teknik Koleji ile Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen müsabaka sonucunda Özel OSB Teknik Koleji'ni 3-0'lık skorla yenen Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi şampiyon oldu. Müsabaka sonucunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin ve Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş tarafından verildi. - KAYSERİ