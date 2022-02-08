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Şampiyon gençler başarılarını Kaymakam Taşçı ile paylaştı - Son Dakika

Şampiyon gençler başarılarını Kaymakam Taşçı ile paylaştı

08.02.2022 10:28
Şampiyon gençler başarılarını Kaymakam Taşçı ile paylaştı

Tekirdağ Kerem Enginar U-18 Ligi A Grubu'nda şampiyon olan Ergene Velimeşespor U-18 Takımı, teknik heyet ve yöneticileri ile birlikte Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı'yı makamında ziyaret ederek başarılarını paylaştı.

Tekirdağ Kerem Enginar U-18 Ligi A Grubu'nda şampiyon olan Ergene Velimeşespor U-18 Takımı, teknik heyet ve yöneticileri ile birlikte Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı'yı makamında ziyaret ederek başarılarını paylaştı.

Ziyarette yer alan ve Ergene Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı da Tekirdağ Kerem Enginar U-18 Ligi A grubunda Ergene Velimeşepor'un şampiyon olduğunu, Tekirdağ'ı temsilen grup müsabakalarına katılacaklarını ve bu genç oyuncuları TFF 2. Lig'de mücadele eden Ergene Velimeşespor A Takım kadrosunda göreceklerine inandığını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Taşçı da başarıları için genç sporcuları tebrik ederek yönetici, teknik ekip ve sporculara teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi. - TEKİRDAĞ

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Mehmet Emin Taşçı, Tekirdağ, Şampiyon, gençlik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyon gençler başarılarını Kaymakam Taşçı ile paylaştı - Son Dakika Spor


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