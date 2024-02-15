- Şampiyon güreşçiler yurda döndü
Şampiyon güreşçiler Kayaalp ile Can yurda döndü
ANKARA - Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 130 kiloda gümüş madalya alan Rıza Kayaalp ile 87 kiloda gümüş madalya kazanan Ali Cengiz yurda döndü. Kayaalp ile Cengiz, Ankara Esenboğa Havalimanında çiçeklerle karşılandı.
Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 130 kilo grekoromen stilde yarışan Rıza Kayaalp, finalde rakibi Semenov'a mağlup oldu ve kürsünün ikinci basamağına yerleşti. Grekoromen stil 87 kiloda yarışan Ali Cengiz ise finalde rakibine mağlup olarak gümüş madalya kazandı. İki milli güreşçi, şampiyonanın ardından Türkiye'ye geri döndü. Ankara Esenboğa Havalimanı'na inen milli güreşçileri, vatandaşlar çiçeklerle karşıladı.
"İstemediğimiz bir oyun oldu"
Rıza Kayaalp, burada yaptığı konuşmasında, son yılların en iyi performansını sergilediğini belirterek, "Finalde rakibime puan vermemek için biraz üzerine gittim. Hiç istemediğim bir oyun yedim. Rakibim bunu maçın başında denedi. Normal şartlarda da vermezdim ama dışarı çıkmayayım diye biraz üstüne gidince istemediğimiz bir oyun oldu" dedi.
Avrupa şampiyonu olmayı çok istediğini fakat istemediği bir oyun ile mağlup olduğunu dile getiren Kayaalp, şunları söyledi:
"Bu şampiyonluğu kazanmak istiyordum. Çünkü bir rekor kıracaktım. Avrupa şampiyonluk rekoru benim olacaktı. Bunun hırsıyla biraz daha konsantre oldum diyebilirim. Tabii istemediğim bir maç oldu ama olsun 14 kez maç yapmış Avrupa Şampiyonası'nda yüzyıllardır çok zor yapılabilecek bir rekor 14 kez rekor yapabilmek. Grekoromen gibi bir stilde gerçekten çok zor. İnşallah önümüzdeki olimpiyatları en iyi şekilde geçirip, altın madalyayı alıp, bir Avrupa Şampiyonası'na daha gidip bu işi böyle sonlandırmak daha iyi olur diye düşünüyorum."
"Maçın içerisinde kızımın 'baba baba' seslerini duyuyordum"
Final maçında ailesinin desteğini sonuna kadar hissettiğini dile getiren Kayaalp, "Maçın içerisinde kızımın 'baba baba' seslerini duyuyordum. Çok iyi destekledi. Aslında bana fazlasıyla güç verdi diyebilirim. Bundan sonraki maçlara da hep gelmelerini çok isterim. İnanılmaz bir konsantreyle maça giriyorum. Onların da izlediğini görünce kendimi daha güçlü hissediyorum maçta. Onlara canlı canlı bir şampiyonluk yaşatmak nasip olurdu" diye konuştu.
Kayaalp'in açıklamasının ardından havalimanında hatıra fotoğraflı çektirildi.
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