Şampiyon Körfez Gençlerbirliği kadın ragbicileri Kütahya deplasmanından 20-36 galip döndü - Son Dakika
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Şampiyon Körfez Gençlerbirliği kadın ragbicileri Kütahya deplasmanından 20-36 galip döndü

Şampiyon Körfez Gençlerbirliği kadın ragbicileri Kütahya deplasmanından 20-36 galip döndü
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Körfez Gençlerbirliği Kadın Ragbi Takımı, deplasmanda Kütahya Yurdumspor'u 20-36 yenerek sezona galibiyetle başladı. Geçen yıl ilk Türkiye 15'li Kadınlar Ragbi 1. Ligi'nde şampiyon olan Körfez ekibi, unvanını koruma yolunda önemli bir adım atarak hedefini sürdürüyor.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Kadın Ragbi Takımı, deplasmanda karşılaştığı Kütahya Yurdumspor'u 20-36 mağlup etti.

Kütahya Dumlupınar Sahası'nda oynanan karşılaşmada maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Körfez Gençlerbirliği, rakibi karşısında etkili mücadelesiyle galibiyete ulaştı. Sezona deplasman galibiyetiyle başlayan Körfez ekibi, şampiyonluk unvanını koruma yolunda da önemli bir adım attı. Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen Türkiye 15'li Kadınlar Ragbi 1. Ligi'nde şampiyonluk kupasını müzesine götüren Körfez Gençlerbirliği, yeni sezonda da iddiasını ortaya koydu. Kütahya deplasmanından 20-36'lık skorla ayrılan takım, ilk maçında hanesine galibiyet yazdırarak sezona moral kazandı.

Ligde şampiyonluk hedefiyle mücadele eden Körfez Gençlerbirliği Kadın Ragbi Takımı, önündeki maçlarda da galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Körfez temsilcisi, ilerleyen haftalarda Ottomans ve Pursaklar ile oynayacağı karşılaşmalardan da kayıpsız ayrılarak grubunu lider tamamlamayı ve yarı finallere doğrudan gitmeyi hedefliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Şampiyon Körfez Gençlerbirliği kadın ragbicileri Kütahya deplasmanından 20-36 galip döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şampiyon Körfez Gençlerbirliği kadın ragbicileri Kütahya deplasmanından 20-36 galip döndü - Son Dakika
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