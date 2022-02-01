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Şampiyon takımdan Vali Bilmez'e ziyaret - Son Dakika

Şampiyon takımdan Vali Bilmez'e ziyaret

01.02.2022 16:40
Şampiyon takımdan Vali Bilmez'e ziyaret

Türkiye Atletizm Şampiyonasında dereceye giren Van Büyükşehir Belediyesi Atletizm Takımının sporcuları, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret etti.

Türkiye Atletizm Şampiyonasında dereceye giren Van Büyükşehir Belediyesi Atletizm Takımının sporcuları, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret etti.

Mardin ve Diyarbakır'da yapılan bölgesel kros ligi başarılarının ardından geçtiğimiz ay Adana'da düzenlenen Türkiye şampiyonasına katılan Van Büyükşehir Belediyesi Atletizm Takımı, Van'a kupalarla dönmüştü. U16 erkekler ve U14 kızlar klasmanında takım olarak kupanın sahibi olan Vanlı atletler, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret etti. Genç atletler, şampiyonadan aldıkları kupaları Vali Mehmet Emin Bilmez ve Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel'e takdim etti.

Vali Mehmet Emin Bilmez'in gençlere spor ve hayata yönelik öğütlerinin ardından ziyaret çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmede kulüp yöneticileri ve teknik heyette yer aldı. - VAN

Şampiyon takımdan Vali Bilmez'e ziyaret
Şampiyon takımdan Vali Bilmez'e ziyaret
Şampiyon takımdan Vali Bilmez'e ziyaret
Şampiyon takımdan Vali Bilmez'e ziyaret

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Büyükşehir Belediyesi, Atletizm, Türkiye, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyon takımdan Vali Bilmez'e ziyaret - Son Dakika Spor


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