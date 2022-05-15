Şampiyon Trabzonspor kupasını İstanbul'da da kaldırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Şampiyon Trabzonspor kupasını İstanbul'da da kaldırdı

15.05.2022 18:13
Şampiyon Trabzonspor kupasını İstanbul'da da kaldırdı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun şampiyonu Trabzonspor, ligin 37'nci haftasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırladığı Altay'ı 2-1'lik skorla geçerken, şampiyonluk kupasını da maç sonu kaldırdı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun şampiyonu Trabzonspor, ligin 37'nci haftasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırladığı Altay'ı 2-1'lik skorla geçerken, şampiyonluk kupasını da maç sonu kaldırdı.

Takım kaptanları Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ün mücadele sonrası sahaya getirdiği kupayla sahanın ortasında poz veren bordo mavili takım, sonrasında kupayla sahanın etrafında tur atarken şampiyonluk coşkusunu taraftarıyla kutladı.


- İstanbul
Şampiyon Trabzonspor kupasını İstanbul'da da kaldırdı
Şampiyon Trabzonspor kupasını İstanbul'da da kaldırdı
Şampiyon Trabzonspor kupasını İstanbul'da da kaldırdı
Şampiyon Trabzonspor kupasını İstanbul'da da kaldırdı
YORUMLAR
500
Şampiyon İstanbul'dan zaferle ayrılıyor! Trabzonspor, Altay'ı 2-1 mağlup etti Şampiyon İstanbul'dan zaferle ayrılıyor! Trabzonspor, Altay'ı 2-1 mağlup etti Trabzonspor-Altay maçından notlar Trabzonspor-Altay maçından notlar

Spor Toto Süper Lig, Ahmet Çalık, Trabzonspor, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Şampiyon Trabzonspor kupasını İstanbul'da da kaldırdı - Son Dakika


Son Dakika
18:13 Beşiktaş, İzmir'de sürprize izin vermeyerek ligde 5. sıraya yükseldi
18:12 Şampiyon İstanbul'dan zaferle ayrılıyor! Trabzonspor, Altay'ı 2-1 mağlup etti
17:41 Ücretsiz dağıtılan uçurtma, izdiham yarattı! Çocuklar ezildi
17:40 Küme düşen Bursaspor'un eski yıldızı Sercan Yıldırım sosyal medyan tepki gösterdi: Bu hale getirenler utanın!
17:21 Tatil merkezi Bodrum'da havalar ısındı, yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu
17:21 Estetikle bambaşka birine dönüşen Mika Raun yeni imajı beğenilmeyince hüngür hüngür ağladı
17:18 Doğa yürüyüşünde yollarını kaybeden 100 üniversite öğrencisini jandarma kurtardı
16:58 NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye değerlendirmesi: İsveç ve Finlandiya konusunda ortak bir zemin bulabiliriz
16:55 Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe oldu!
16:38 Trabzonspor'un yıldız futbolcularından ilginç poz! Şampiyonluk kupasıyla yatağa girdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 18:19:28. #1.11#
SON DAKİKA: Şampiyon Trabzonspor kupasını İstanbul'da da kaldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement