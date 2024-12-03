Şampiyon Yüzücüden Gençlere Motivasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Şampiyon Yüzücüden Gençlere Motivasyon

Şampiyon Yüzücüden Gençlere Motivasyon

Turgut Aslan Yaman, Giresun'de düzenlenen söyleşide spor yolculuğunu paylaştı ve gençlere ilham verdi.

03.12.2024 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresunlu paralimpik yüzme dünya şampiyonu Turgut Aslan Yaman, Giresun Üniversitesi İşitme Engelliler ve İşaret Dili Topluluğu tarafından düzenlenen söyleşi programına katıldı.

Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 'Giresun'dan Olimpiyatlara' söyleşi programı düzenlendi. Düzenlenen söyleşi programına konuşmacı olarak paralimpik yüzme dalında dünya şampiyonluğu, 2024 Paris Olimpiyatları'nda dördüncülük, Avrupa şampiyonlukları elde eden Turgut Aslan Yaman katıldı.

Etkinlikte spor yolculuğunu paylaşan Yaman, "Her başarı bir mücadele gerektirir. Ailemin desteğiyle başladığım bu yolda yorulduğum anlar oldu ama her seferinde daha güçlü kalkmayı başardım. Ülkemi temsil etmek ve bayrağımızı dalgalandırmak benim için en büyük gurur" dedi. Gençlere seslenen Yaman, "Ben başardım, sıra sizde" diyerek motivasyon dolu bir mesaj verdi.

Antrenör Ali Şahin ise Turgut ile 12 yıllık bir çalışma sürecinden bahsederek, "Turgut, dünya rekorunu kırarken kendisinden yaşça büyük rakiplerini geride bıraktı. Paris Olimpiyatları'nda dördüncülük elde ettik. Ancak hedefimiz 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda altın madalya" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Turgut Aslan, Engelliler, giresun, Eğitim, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyon Yüzücüden Gençlere Motivasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:31 Onlarca araç yola çıktı Muhaliflerin yeni hedefi Münbiç Onlarca araç yola çıktı! Muhaliflerin yeni hedefi Münbiç
14:51 Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat’ın boynuna koydular Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat'ın boynuna koydular
14:38 Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi
14:36 CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı
22:39 Beşiktaş’ın kaptanı Mert Günok, takımda yaşananlara isyan etti Beşiktaş'ın kaptanı Mert Günok, takımda yaşananlara isyan etti
22:24 Ahmet Ercan, Türkiye’nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller Ahmet Ercan, Türkiye'nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller
22:15 Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek
22:03 Fenerbahçe, Gaziantep FK’yı Kadıköy’de 3-1 yendi Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı Kadıköy'de 3-1 yendi
21:52 Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:41 Bahçeli’ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum Bahçeli'ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum
21:39 Türkiye’nin En Acı Biberi Samandağ Biberi Hasat İçin Gün Sayıyor Türkiye'nin En Acı Biberi Samandağ Biberi Hasat İçin Gün Sayıyor
21:38 ABD’den Esad açıklaması: Suriye’deki politikamız değişmedi ABD'den Esad açıklaması: Suriye'deki politikamız değişmedi
21:09 Muhalifler Hama’da 8 kasabayı daha aldı İşte Suriye’deki son durum Muhalifler Hama'da 8 kasabayı daha aldı! İşte Suriye'deki son durum
21:09 Kenan Yıldız’a dünya devi talip oldu Kenan Yıldız'a dünya devi talip oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 17:01:40. #1.12#
SON DAKİKA: Şampiyon Yüzücüden Gençlere Motivasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.