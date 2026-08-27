Şampiyonlar Ligi 2026-2027 Torbaları Belirlendi - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi 2026-2027 Torbaları Belirlendi

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu kura çekimi bugün Monako'da yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşamasının kura çekimi öncesinde torbalar belli oldu.

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonunda lig aşamasının kura çekimi, Monako'da bugün TSİ 19.00'da yapılacak.

Organizasyonda yer alacak 36 takım, katsayı sıralamalarına göre 4 torbaya ayrıldı.

Kura çekiminde her takım için 8 rakip belirlenecek. Kurada her takım, 4 torbadan ikişer ekiple eşleşecek. Bu aşamada yer alan takımlar, kendi sahalarında ve deplasmanda dörder olmak üzere 8 maça çıkacak.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray ile Fenerbahçe, kura çekimine 3. torbadan katılacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu finali, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.

Lig aşaması kura çekimi öncesinde torbalar şöyle oluştu:

1. Torba: Paris Saint-Germain (Fransa), Bayern Münih (Almanya), Real Madrid (İspanya), Liverpool (İngiltere), Inter (İtalya), Manchester City (İngiltere), Arsenal (İngiltere), Barcelona (İspanya) Atletico Madrid (İspanya)

2. Torba: Borussia Dortmund (Almanya), Roma (İtalya), Sporting (Portekiz), Aston Villa (İngiltere), Porto (Portekiz), Manchester United (İngiltere), Club Brugge (Belçika), Real Betis (İspanya), PSV (Hollanda)

3. Torba: Fenerbahçe (Türkiye), Galatasaray (Türkiye), Feyenoord (Hollanda), Lille (Fransa), Bodo/Glimt (Norveç), Napoli (İtalya), Leipzig (Almanya), Villarreal (İspanya), Shakhtar (Ukrayna)

4. Torba: Slavia Prag (Çekya), Slovan Bratislava (Slovakya), Stuttgart (Almanya), AEK (Yunanistan), LASK (Avusturya), Como (İtalya), Lens (Fransa), Viking (Norveç), Sabah (Azerbaycan)

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Monako, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi 2026-2027 Torbaları Belirlendi - Son Dakika

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