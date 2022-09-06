Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta sürprizle başladı! Dinamo Zagreb, Chelsea'yi tek golle geçti

Dinamo Zagreb ile Chelsea, Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Maksimir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Dinamo Zagreb'e galibiyeti getiren golü 13. dakikada Mislav Orsic kaydetti. Hırvat ekibi bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başlarken, Chelsea ise Devler Ligi'nde yeni sezona puansız start verdi.
Dinamo Zagreb daha önce de Avrupa kupalarında karşılaştığı Tottenham ve West Ham United'ı yenmişti. Hırvatistan temsilcisi, Chelsea'yi de devirerek 3. kez bir Londra takımının kalemini kırdı.
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