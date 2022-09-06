Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta sürprizle başladı! Dinamo Zagreb, Chelsea'yi tek golle geçti

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Dinamo Zagreb ile Chelsea, Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Maksimir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

GALİBİYET GOLÜ ORSIC'TEN

Dinamo Zagreb'e galibiyeti getiren golü 13. dakikada Mislav Orsic kaydetti. Hırvat ekibi bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başlarken, Chelsea ise Devler Ligi'nde yeni sezona puansız start verdi.

LONDRA TAKIMLARINA AFLARI YOK

Dinamo Zagreb daha önce de Avrupa kupalarında karşılaştığı Tottenham ve West Ham United'ı yenmişti. Hırvatistan temsilcisi, Chelsea'yi de devirerek 3. kez bir Londra takımının kalemini kırdı.