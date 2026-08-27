Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Gerçekleşti - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Gerçekleşti

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması kura çekimi Monako'da yapıldı. Fenerbahçe ve Galatasaray rakiplerini öğrendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının kura çekimi yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda lig etabının kurası, Monako'da bulunan Grimaldi Forum'da çekildi.

Kura çekimini, eski futbolcular Fransız Thierry Henry ve İspanyol David Villa gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid (D), Liverpool, Roma, Aston Villa (D), Villarreal, Shakhtar Donetsk (D), Slavia Prag ve LASK (D) ile mücadele edecek.

Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Paris Saint-Germain (PSG) (D), Aston Villa, Sporting (D), Feyenoord, Lille (D), Stuttgart ve AEK (D) ile karşılaşacak.

Son iki sezonun şampiyonu PSG'nin rakipleri Galatasaray'ın yanı sıra Barcelona, Manchester City (D), Roma, Aston Villa (D), Villarreal (D), Slovan Bratislava ve Como (D) oldu.

Organizasyonun en fazla şampiyonluk yaşayan takımı Real Madrid ise Inter, Arsenal (D), PSV, Roma (D), Leipzig, Shakhtar Donetsk (D), LASK ve AEK (D) ile eşleşti.

36 takım katılacak

Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında 36 takım mücadele edecek.

Bu sezon ligde Manchester City, Liverpool, Arsenal, Aston Villa, Manchester United (İngiltere), Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Real Betis, Villarreal (İspanya), Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig, Stuttgart (Almanya), Inter, Roma, Napoli, Como (İtalya), PSG, Lille, Lens (Fransa), Porto, Sporting (Portekiz), PSV, Feyenoord (Hollanda), Fenerbahçe, Galatasaray (Türkiye), Bodo/Glimt, Viking (Norveç), AEK (Yunanistan), Slavia Prag (Çekya), Slovan Bratislava (Slovakya), Club Brugge (Belçika), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), LASK (Avusturya) ve Sabah (Azerbaycan) yer alacak.

Lig formatı

Şampiyonlar Ligi'nde her takım, iç ve dış sahada 4'er olmak üzere 8'er maça çıkacak.

Lig aşamasında maçların tamamlanmasının ardından ilk 8'e giren ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Sıralamada 9-24. basamakta yer alan 16 takım, play-off'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek.

İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

Fikstürün en geç 29 Ağustos Cumartesi günü açıklanacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları 8-10 Eylül'de yapılacak, lig etabı 27 Ocak 2027'de tamamlanacak.

Turnuvanın finali, 5 Haziran 2027'de İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.

Maç tarihleri

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:

1. Hafta: 8-10 Eylül

2. Hafta: 13-14 Ekim

3. Hafta: 20-21 Ekim

4. Hafta: 3-4 Kasım

5. Hafta: 24-25 Kasım

6. Hafta: 8-9 Aralık

7. Hafta: 19-20 Ocak 2027

8. Hafta: 27 Ocak 2027

Son 16 play-off turu: 16-17 ve 23-24 Şubat 2027

Son 16 turu: 9-10 ve 16-17 Mart 2027

Çeyrek final: 6-7 ve 13-14 Nisan 2027

Yarı final: 27-28 Nisan ve 4-5 Mayıs 2027

Final: 5 Haziran 2027

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Fenerbahçe, Monako, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Gerçekleşti - Son Dakika

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