Şampiyonlar Ligi maçının önüne Haaland'ın babası yaptığı hareket ile damga vurdu! - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi maçının önüne Haaland'ın babası yaptığı hareket ile damga vurdu!

10.05.2023 11:40

Real Madrid ile Manchester City'i karşı karşıya getiren Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İngiliz ekibinin yıldızı Erling Haaland'ın babası olay çıkardı. Santiago Bernabeu'daki locasında İspanyol taraftarlara el hareketi yapan Norveçli golcünün babası Alf-Inge, apar topar locadan dışarı çıkartıldı.

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid, sahasında Manchester City ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada İngiliz ekibinin golcüsü Erling Haaland sessiz kalırken, babası tribünleri birbirine kattı.

TARAFTARLARA EL HAREKETİ YAPTI

İspanyol gazeteci Inaki Angulo, Erling Haaland'ın babası Alf-Inge'nin maç sırasında Real Madrid taraftarlarına hakaret ettiği ve yiyecek fırlattığını belirtti. Bunun üzerine taraftarlar, Alf-Inge'ye tepki gösterirken yıldız futbolcunun babası güvenlik güçleri tarafından apar topar bulunduğu locadan çıkartıldı.

Real Madrid-Manchester City maçının önüne geçti! Haaland'ın babasını apar topar locadan çıkardılar
Haaland'ın babası Alf-Inge

GOL MAKİNESİ HAALAND

Erling Haaland bu sezon Manchester City formasıyla 47 maçta görev yaptı. Norveçli yıldız, bu karşılaşmalarda 51 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.

YORUMLAR (1)
  • MEHMET ÜNAL: bu hareketin patenti bizde olduğunu sanıyordum. Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
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Real Madrid-Manchester City maçının önüne geçti! Haaland'ın babasını apar topar locadan çıkardılar Real Madrid-Manchester City maçının önüne geçti! Haaland'ın babasını apar topar locadan çıkardılar

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Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi maçının önüne Haaland'ın babası yaptığı hareket ile damga vurdu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi maçının önüne Haaland'ın babası yaptığı hareket ile damga vurdu! - Son Dakika
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