Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta yarın Galatasaray'ın Stuttgart maçıyla başlıyor - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta yarın Galatasaray'ın Stuttgart maçıyla başlıyor

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta müsabakaları yarın ve 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Galatasaray yarın saat 20.45'te Stuttgart'ı ağırlayacak, Fenerbahçe ise 4 Kasım'da aynı saatte Liverpool'u konuk edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın perdesi, yarın açılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. hafta müsabakaları, yarın ve 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Turnuvadaki Türk temsilcilerinden Galatasaray, yarın Almanya ekibi Stuttgart'ı saat 20.45'te ağırlayacak. Fenerbahçe ise 4 Kasım Çarşamba günü aynı saatte İngiltere'nin Liverpool takımını konuk edecek.

"Devler Ligi"nde 4. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Sporting (Portekiz)

20.45 Galatasaray - Stuttgart (Almanya)

23.00 Barcelona (İspanya) - Aston Villa (İngiltere)

23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Manchester United (İngiltere) - Roma (İtalya)

23.00 Feyenoord (Hollanda) - Inter (İtalya)

23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Lille (Fransa)

23.00 Villarreal (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 LASK (Avusturya) - Slovan Bratislava (Slovakya)

4 Kasım Çarşamba:

20.45 Fenerbahçe - Liverpool (İngiltere)

20.45 AEK (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Real Betis (İspanya)

23.00 Porto (Portekiz) - Napoli (İtalya)

23.00 PSV (Hollanda) - Club Brugge (Belçika)

23.00 Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

23.00 Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere)

23.00 Lens (Fransa) - Como (İtalya)

23.00 Viking (Norveç) - Sabah (Azerbaycan)

Kaynak: AA
UEFA Şampiyonlar LigiGalatasarayFenerbahçeLiverpoolStuttgartSporSon Dakika

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