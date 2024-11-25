UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı, yarın ve 27 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları, yarın ve 27 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 20.45'te Sparta Prag - Atletico Madrid ile Slovan Bratislava - Milan karşılaşmaları yapılacak. Devler Ligi'nde 5. hafta, çarşamba günü oynanacak 9 müsabakayla tamamlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:
Yarın
20.45 Sparta Prag - Atletico Madrid
20.45 Slovan Bratislava - Milan
23.00 Bayer Leverkusen - Salzburg
23.00 Young Boys - Atalanta
23.00 Barcelona - Brest
23.00 Bayern Münih - Paris Saint-Germain
23.00 Inter - Leipzig
23.00 Manchester City - Feyenoord
23.00 Sporting CP - Arsenal
27 Kasım Çarşamba
20.45 Kızılyıldız - Stuttgart
20.45 Sturm Graz - Girona
23.00 Monaco - Benfica
23.00 Aston Villa - Juventus
23.00 Bologna - Lille
23.00 Celtic - Club Brugge
23.00 Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund
23.00 Liverpool - Real Madrid
23.00 PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Şampiyonlar Ligi'nde 5. Hafta Maçları Başlıyor - Son Dakika
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