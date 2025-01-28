Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçları yarın! - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçları yarın!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçlarıyla lig aşaması tamamlanacak, son 16'ya kalacak takımlar belli olacak.

28.01.2025 11:17
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yarın oynanacak müsabakalarla 36 takımlı lig aşaması tamamlanacak.

İlk 8'de yer alan ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı elde eden takımlar ise play-off turunda karşılaşarak son 16 bileti almaya çalışacak. Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi, 31 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.

Son hafta öncesi Liverpool ve Barcelona, ilk 8'i garantileyerek son 16 turuna kaldı. Tur atlama şansı kalmayan Young Boys, Slovan Bratislava, Salzburg, Sturm Graz, Kızılyıldız, Girona, Leipzig, Sparta Prag ve Bologna ise Avrupa kupalarına veda etti.

"Devler Ligi"nde tamamı yarın TSİ 23.00'te oynanacak 8. hafta maçlarının programı şöyle:

Sporting (Portekiz)-Bologna (İtalya)

PSV (Hollanda)-Liverpool (İngiltere)

Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan)

Stuttgart (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa)

Sturm Graz (Avusturya)-Leipzig (Almanya)

Manchester City (İngiltere)- Club Brugge (Belçika)

Bayern Münih (Almanya)-Slovan Bratislava (Slovakya)

Inter (İtalya)-Monaco (Fransa)

Borussia Dortmund (Almanya)- Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Barcelona (İspanya)-Atalanta (İtalya)

Bayer Leverkusen (Almanya)-Sparta Prag (Çekya)

Juventus (İtalya)- Benfica (Portekiz)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)- Milan (İtalya)

Salzburg (Avusturya)- Atletico Madrid (İspanya)

Lille (Fransa)- Feyenoord (Hollanda)

Aston Villa (İngiltere)- Celtic (İskoçya)

Girona (İspanya)-Arsenal (İngiltere)

Brest (Fransa)- Real Madrid (İspanya)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçları yarın! - Son Dakika

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