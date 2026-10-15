Şampiyonlar Ligi'nde 9 maç oynandı, Fenerbahçe deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 yenildi - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi'nde 9 maç oynandı, Fenerbahçe deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 yenildi

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftası 9 maçla tamamlandı. Fenerbahçe deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 yenilirken Arda Güler'in oyuna girdiği Real Madrid, Roma'yı 4-3 mağlup etti; Manchester City ise sahasında PSG'ye 4-2 yenildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftası, oynanan 9 maçla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının lig aşamasında, 9 karşılaşma oynandı.

Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı İngiliz ekibi Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. İngiliz ekibinin gollerini Johan Manzambi, Nicolas Jackson (2), Ross Barkley (2) ve Tammy Abraham kaydetti.

Gecenin öne çıkan maçında Manchester City, sahasında son iki yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint Germain'i (PSG) ağırladı. Fransız temsilcisi Desire Doue, Ousmane Dembele, Vitinha ve Maghnes Akliouche'nin golleriyle sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Manchester City'nin iki golünü de Norveçli yıldızı Erling Haaland attı.

Real Madrid, geriden gelerek kazandı

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, deplasmanda 3-1 geriye düştüğü maçta İtalyan ekibi Roma'yı 4-3 mağlup etti.

Milli futbolcunun 59. dakikada Denzel Dumfries'in yerine oyuna girdiği mücadelede Madrid ekibinin gollerini Mbappe, Carlos Espi, Endrick ve Antonio Rudiger, Roma'nın gollerini ise Marten de Roon, Donyell Malen (2) kaydetti.

İlk maçta Inter'i 2-1 yenen Real Madrid, üst üste iki İtalyan temsilcisiyle oynadığı maçlardan 6 puanla ayrıldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Feyenoord (Hollanda) - Como (İtalya): 3-2

LASK (Avusturya) - Liverpool (İngiltere): 3-6

Aston Villa (İngiltere) - Fenerbahçe: 6-0

Bodo/Glimt (Norveç) - Borussia Dortmund (Almanya): 1-0

Manchester City (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa): 2-4

Real Betis (İspanya) - Porto (Portekiz): 3-2

Roma (İtalya) - Real Madrid (İspanya): 3-4

Slovan Bratislava (Slovakya) - Stuttgart (Almanya): 0-3

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - AEK (Yunanistan): 3-1

Kaynak: AA
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