Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe Fikstürü Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe Fikstürü Açıklandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi lig aşaması fikstürü belirlendi. İlk maçlar 9 ve 10 Eylül'de.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin lig aşaması fikstürü açıklandı.

Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesinde 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler ise 10 Eylül Perşembe günü sahasında İtalyan temsilcisi Roma'yı ağırlayacak.

İki takımın maç takvimi şöyle:

Galatasaray

9 Eylül Çarşamba: Sporting-Galatasaray

13 Ekim Salı: Galatasaray-Barcelona

21 Ekim Çarşamba: Lille-Galatasaray

3 Kasım Salı: Galatasaray-Stuttgart

24 Kasım Salı: Galatasaray-Aston Villa

8 Aralık Salı: AEK-Galatasaray

19 Ocak Salı: Galatasaray-Feyenoord

27 Ocak Çarşamba: PSG-Galatasaray

Fenerbahçe

10 Eylül Perşembe: Fenerbahçe-Roma

14 Ekim Çarşamba: Aston Villa-Fenerbahçe

20 Ekim Salı: Fenerbahçe-Slavia Prag

4 Kasım Çarşamba: Fenerbahçe-Liverpool

25 Kasım Çarşamba: Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe

9 Aralık Çarşamba: LASK-Fenerbahçe

20 Ocak Çarşamba: Fenerbahçe-Villarreal

27 Ocak Çarşamba: Atletico Madrid-Fenerbahçe

Lig formatı

Şampiyonlar Ligi'nde her takım, iç ve dış sahada 4'er olmak üzere 8'er maça çıkacak.

Lig aşamasında maçların tamamlanmasının ardından ilk 8'e giren ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Sıralamada 9-24. basamakta yer alan 16 takım, play-off'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek.

İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

Kaynak: AA

Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe Fikstürü Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köpeğini kurtarmak isterken parmağından oldu Köpeğini kurtarmak isterken parmağından oldu
Rekabet Kurulu, bitki koruma, besleme ürünleri pazarında faaliyet gösteren 18 teşebbüse soruşturma açtı Rekabet Kurulu, bitki koruma, besleme ürünleri pazarında faaliyet gösteren 18 teşebbüse soruşturma açtı
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış tutuklandı İşte ilk ifadesi Manifest grubunun menajeri Tolga Akış tutuklandı! İşte ilk ifadesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı
AK Parti’den erken seçim çıkışı İşte Erdoğan’ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
Konserlerden para kazanamadı Murat Dalkılıç: Cebimden para verdim Konserlerden para kazanamadı! Murat Dalkılıç: Cebimden para verdim

15:07
Muğla’da başlayan orman yangını Antalya’ya sıçradı Bazı evler alevlere teslim
Muğla'da başlayan orman yangını Antalya'ya sıçradı! Bazı evler alevlere teslim
15:02
Ceyda Düvenci evlendi İşte sürpriz nikahtan ilk kareler
Ceyda Düvenci evlendi! İşte sürpriz nikahtan ilk kareler
14:56
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
12:12
10 milyar liralık Hazine taşınmazı vurgununda 10 tutuklama
10 milyar liralık Hazine taşınmazı vurgununda 10 tutuklama
11:59
1.5 yaşındaki oğlunu ezerek ölümüne neden oldu Kahreden anlar kamerada
1.5 yaşındaki oğlunu ezerek ölümüne neden oldu! Kahreden anlar kamerada
11:02
Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 15:48:39. #7.12#
SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe Fikstürü Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement